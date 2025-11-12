La China Suárez volvió a apuntar contra Benjamín Vicuña en medio del reencuentro con sus hijos

La China Suárez regresó a la Argentina esta semana y su llegada no tardó en generar un nuevo enfrentamiento con Benjamín Vicuña. La actriz volvió al país para promocionar su nueva serie y resolver asuntos familiares, pero sus declaraciones en redes sociales desataron una nueva ola de tensión con su expareja.

China Suárez y Benjamín Vicuña La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña parece estar lejos de mejorar. La reunión entre el equipo de abogados de ambos Según trascendió, este miércoles habría una reunión clave entre los abogados de ambas partes para tratar cuestiones vinculadas a la tenencia y los permisos de viaje de los hijos menores que comparten, Magnolia y Amancio. La información fue adelantada por una cuenta de fans que suele seguir de cerca a la pareja, con un mensaje que encendió las redes:

“Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras, pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados”. En ese mismo posteo, la usuaria deslizó: “Solo espero que la China, así como pone 800 mil condiciones el padre del baño, le ponga no filtrar más nada a la prensa”.

China Suárez y Benjamín Vicuña La respuesta de Suárez fue inmediata y contundente. Desde sus redes, la actriz publicó un comentario directo y cargado de ironía: “De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, escribió, dejando en evidencia el desgaste que atraviesa su vínculo con el actor chileno.

El deterioro de la relación entre la China y Benjamín Vicuña La tensión no es nueva. En los últimos meses, la relación entre la China y Vicuña se deterioró al punto de volverse pública. El conflicto se intensificó cuando el intérprete le revocó el permiso para que los niños salieran del país, lo que generó una fuerte disputa legal. Más tarde, Vicuña volvió a firmar la autorización y los pequeños viajaron con su madre a Turquía, aunque, según trascendió, él nunca estuvo de acuerdo con la decisión.