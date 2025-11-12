La entrevista en Luzu que no fue: indignación de la China Suárez y la palabra de Nico Occhiato y Diego Leuco

La polémica en torno a la entrevista de la China Suárez en Luzu TV tomó dimensiones inesperadas luego de que se confirmó la suspensión del encuentro que la actriz iba a mantener con Diego Leuco . Desde el canal explicaron que la decisión se debió a exigencias que supuestamente había planteado el equipo de la actriz, algo que ella negó rotundamente .

Todo comenzó cuando se anunció que la protagonista de "Hija del fuego" iba a visitar el programa "Antes que Nadie”, conducido por Leuco. Sin embargo, horas después trascendió que la nota había sido cancelada por diferencias entre la producción y el entorno de Suárez

En medio de la confusión, la actriz rompió el silencio en su cuenta de X para aclarar su versión de los hechos y desmentir las versiones que circulaban. “ Nunca exigí nada. Fue un malentendido ”, escribió la China, quien además aprovechó para responder de forma directa a dos de las periodistas que más habían comentado el tema: Laura Ubfal y Yanina Latorre .

Desde el programa SQP, donde Latorre es panelista, publicaron en tono irónico: “ La nipona dejó de seguir a Occhiato, ¿podrá dormir Nico hoy? ”. A lo que Suárez contestó con una frase corta pero contundente: “ Nunca lo seguí ”.

Minutos después, Laura Ubfal publicó: “ Nico Occhiato dejó sin nota a la China Suárez . Ella sólo quería hacer la nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu no estará en el programa de Diego Leuco. Final... Que busque a sus voceros habituales”.

La actriz respondió sin filtros: “Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejás operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no".

"A ver si empezamos a hablar con la verdad… Hace años que no te doy notas porque no respeto cómo te manejás. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema”.

El descargo de Diego Leuco tras la baja de la nota a la China

En redes también circuló la versión de que el conflicto habría surgido por un pedido del equipo de prensa de la serie en la que trabaja Suárez, quienes habrían solicitado que la actriz apareciera en el programa de Nico Occhiato.

Según se supo, desde Nadie Dice Nada, donde él es conductor, respondieron que la semana ya estaba cerrada y propusieron que la entrevista se hiciera en el ciclo de Leuco. En ese contexto, se habría solicitado que Occhiato participara brevemente, algo que desde la producción consideraron inviable.

Frente a esto, la actriz volvió a explicar su postura: “Nunca me enteré que estaba el ofrecimiento del mano a mano con Leuco y se lo dije. Hubiera aceptado de una”.

Mientras tanto, el propio Diego Leuco salió a dar su versión en su programa para intentar poner fin a la controversia. “Todos los que hablaron del tema me escribieron y lo valoro. Se dijeron muchas pavadas al principio”, comenzó.

Leuco aclaró que la idea era hacer “algo distinto” con la nota, que se diferenciara de lo habitual en Luzu. “Surgió la idea de un mano a mano y luego sumar a la mesa. A eso nos dijeron que no, vale”, explicó.

También negó que la actriz o su entorno hubieran impuesto censura sobre los temas a tratar: “Nunca hubo una condición de temas, eso sí lo quiero aclarar, porque también es importante. Después nosotros empezamos a recibir esta cuestión de si podía estar Nico o no podía estar Nico, en algún momentito de la entrevista, no podía”.

El conductor sostuvo que la cancelación se debió a una cuestión de formato, no a un conflicto personal: “Y esto también lo quiero aclarar, no es que nosotros dijimos, ‘Nos indigna lo que nos están pidiendo’. No, simplemente estaban solicitando algo que están en su derecho a solicitar, pero no se podía. Entonces en un momento era ‘Si no se puede, no lo hacemos’. No pasa nada, ustedes necesitan algo que es inviable. No es que nos ofende ni nos preocupa. Nosotros no pedimos la nota”.

Leuco reveló que Suárez se comunicó con él para aclarar la situación: “La manager de la China Suárez, Caro Nolte, me explica ‘Mirá que nosotros no pedimos nada’. Bárbaro, le digo, no hay problema, fue un malentendido. Y me llama la China, diciéndome ‘Mirá que yo no pedí nada, a mí me hubiese encantado la nota, el mano a mano’. Dije, ‘Buenísimo, habrá otra oportunidad, gracias por llamar, gracias por aclarar’. Y eso fue todo. Evidentemente, acá hay un nivel de emocionalidad con todo lo que pasa alrededor de este tema que hace que todo explote profundamente”.

Qué dijo Nico Occhiato en medio de la polémica por la entrevista de la China Suárez en Luzu

Por su parte, Nico Occhiato también decidió hablar y despejar dudas sobre su participación. “Por cuestiones de horario no se pudo hacer en Patria y Familia, y la China accedió a hacerla con Diego. Después nos enteramos de que querían que yo aparezca en un momento durante la nota”, explicó.

El conductor fue categórico al negar cualquier injerencia suya en la decisión final: “Nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría? Antes que Nadie es el segundo programa más visto del streaming, uno de los más importantes. No tengo por qué intervenir. Ellos decidieron no hacerla”.