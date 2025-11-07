Sabrina Rojas destrozó a la China Suárez en vivo: "Hacer cosas con tu novio"

La modelo se sumó al cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre. Mauro Icardi habría sido el centro del conflicto.

Yanina Latorre criticó el comportamiento profesional de Mauro Icardi y recibió una dura respuesta por parte de la China Suárez, quien le envío un mensaje desde Turquía. protagoniza el cruce. La reacción toma forma cuando la China Suárez lanza un mensaje desde Turquía.

Mauro Icardi y la China Suárez (2) La crítica de Yanina Latorre a Mauro Icardi Latorre cuestionó su desempeño profesional y ese comentario motivó que Suárez descalificara a la conductora de SQP mediante un tuit. El asunto se trasladó al estudio televisivo, donde integrantes del panel debatieron la tensión. La presencia de Sabrina Rojas aportó un enfoque que amplió el conflicto más allá del intercambio inicial.

Embed MAURO ICARDI VUELVE AL PAÍS: WANDA, FURIOSA POR LA DEUDA ALIMENTARIA



Rojas sostuvo que el enfrentamiento forma parte de una dinámica repetida entre Suárez y Latorre. Afirmó que no comprende por qué Suárez presta tanta atención a lo que sucede en la Argentina mientras reside en Turquía. Sugirió que, si realmente disfruta su vida actual, no debería responder de manera constante. Tartu intervino para remarcar que ese comportamiento revela cierta insatisfacción. Rojas coincidió al señalar que esa posibilidad resulta evidente.

La polémica dentro del estudio Natalie Weber cuestionó la exposición mediática, al afirmar que quienes no desean comentarios no deberían mostrar su intimidad. Expresó que esa conducta valida, en parte, la postura de Latorre. Señaló además que tanto Suárez como Icardi sostienen un supuesto perfil bajo que se contradice con su conducta.

Mauro Icardi y la China Suárez (1) Rojas añadió que responder a Latorre implica sostener el conflicto. Aseguró que la conductora disfruta la confrontación y comparó su perfil con figuras mediáticas como Guido Süller. Indicó que Suárez comparte ese rasgo, aunque con una imagen más cuidada y con acceso a recursos que la posicionan de manera distinta.