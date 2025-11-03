3 de noviembre de 2025 - 12:44

El nuevo interés amoroso de la China Suárez en la película que llega al streaming

La actriz suma un nuevo filme que se estrenará primero en el Festival de Cine de Mar del Plata. Su coprotagonista es un conocido actor argentino.

La China Suárez estrena nueva película junto a Disney+

Foto:

gentileza
Diego Cremonesi, el coprotagonista de La China Suárez.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Disney+ ya tiene lista una de sus próximas grandes apuestas argentinas, protagonizada por Eugenia "La China" Suárez, que promete atrapar desde el primer minuto con una trama cargada de misterio, violencia y un pasado imposible de enterrar. Es una película de producción nacional que mezcla drama y suspenso en escenarios imponentes del sur del país.

La ficción se titula “Hija del fuego: La venganza de la bastarda” y está ambientada en la Patagonia argentina. Cuenta la historia de una mujer marcada por traumas de infancia que regresa para ajustar cuentas con quienes destruyeron su vida. Una protagonista en busca de justicia por sus propios medios, donde el fuego es símbolo de dolor… y de renacimiento.

El elenco incluye a reconocidos actores argentinos y latinoamericanos como Diego Cremonesi, quien sería el interés amoroso del personaje de Suárez. A ambos se los vio muy cercanos en las fotos de adelanto del filme.

Diego Cremonesi, el co protagonista de La China Suárez.
Diego Cremonesi, el coprotagonista de La China Su&aacute;rez.

Cremonesi, además de actor, es director de escena y reconocido por haber actuado en “Nafta Súper”, “Un gallo para Esculapio”, “El marginal” y “Monzón”.

A ambos los acompañarán Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Eleonora Wexler, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia.

De qué trata “Hija del fuego: La venganza de la bastarda”

En esta historia, “La China” interpreta a una joven que creció rodeada de violencia y abandono. Ahora adulta, vuelve al pueblo que la vio sufrir para enfrentar a quienes fueron responsables de su tragedia familiar. La venganza, la identidad y la supervivencia son el motor de un relato que se mueve entre secretos, tensión y una atmósfera salvaje que solo la Patagonia puede ofrecer.

El filme, protagonizado por La China Suárez, se grabó en la Patagonia.
El filme, protagonizado por La China Suárez, se grabó en la Patagonia.

Cuándo se estrena la nueva película de La China Suárez

“Hija del fuego: La venganza de la bastarda” tendrá su premiere en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se desarrollará del 6 al 16 de novimebre, donde será presentada al público por primera vez. Luego de su paso por el festival, llegará al catálogo de Disney+.

Se espera que el lanzamiento sea dentro de las próximas semanas.

