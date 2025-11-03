El nuevo interés amoroso de la China Suárez en la película que llega al streaming

La actriz suma un nuevo filme que se estrenará primero en el Festival de Cine de Mar del Plata. Su coprotagonista es un conocido actor argentino.

Disney+ ya tiene lista una de sus próximas grandes apuestas argentinas, protagonizada por Eugenia "La China" Suárez, que promete atrapar desde el primer minuto con una trama cargada de misterio, violencia y un pasado imposible de enterrar. Es una película de producción nacional que mezcla drama y suspenso en escenarios imponentes del sur del país.

La ficción se titula “Hija del fuego: La venganza de la bastarda” y está ambientada en la Patagonia argentina. Cuenta la historia de una mujer marcada por traumas de infancia que regresa para ajustar cuentas con quienes destruyeron su vida. Una protagonista en busca de justicia por sus propios medios, donde el fuego es símbolo de dolor… y de renacimiento.

El elenco incluye a reconocidos actores argentinos y latinoamericanos como Diego Cremonesi, quien sería el interés amoroso del personaje de Suárez. A ambos se los vio muy cercanos en las fotos de adelanto del filme.

Diego Cremonesi, el coprotagonista de La China Suárez. Cremonesi, además de actor, es director de escena y reconocido por haber actuado en "Nafta Súper", "Un gallo para Esculapio", "El marginal" y "Monzón".

A ambos los acompañarán Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Eleonora Wexler, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia.