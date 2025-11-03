Link de entradas para Ricardo Montaner en Argentina 2026: dónde serán los shows y cómo comprar

Ricardo Montaner , una de las voces de la música romántica en español, confirmó su vuelta a los escenarios con una gira que se define como " El Último Regreso World Tour 2026 ". Tras un período de pausa, el cantante retoma la actividad y Argentina está entre los países que visitará, con dos shows previstos en el país.

El reconocido artista, quien posee más de cuarenta años de trayectoria ininterrumpida, se había detenido en un momento cúlmine de su carrera para reflexionar y recargar energías. El propio comunicado de la gira señala que, por primera vez, el artista "dejó de mirar hacia afuera, para mirar hacia sus adentros".

Pero esa "pausa terminó" y el regreso se produce con una energía renovada que solo se alimenta del vínculo con sus seguidores. El tour se anuncia no solo como una vuelta, sino como "una renovación de votos , cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público".

El anuncio oficial del artista resume su sentir tras este impasse: “Un día me detuve… pero ya no puedo más . Los espero en el Tour El Último Regreso”.

La ambiciosa gira mundial recorrerá gran parte del continente americano , con escalas en Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y República Dominicana. Luego, el tour se extenderá a Europa , visitando ciudades en España, Francia e Italia, entre otros países.

Cuándo y dónde serán los shows de Ricardo Montaner en Argentina

En lo que respecta a la Argentina, su reencuentro con el público está marcado por dos fechas confirmadas en plazas importantes. El debut local de "El Último Regreso World Tour 2026" se dará el 21 de febrero en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para quienes deseen asistir a esta cita, la productora confirmó que la preventa de entradas, exclusiva para clientes de Banco Ciudad, comenzará este miércoles 5 de noviembre a las 16 horas a través de la plataforma movistararena.com.ar.

La nueva gira de Ricardo Montaner

Una vez que finalice este período inicial, se abrirá la venta de tickets para el público general. Hasta el momento no hay información sobre el precio de las entradas, lo que se conocerá el miércoles cuando den inicio a la preventa.

Además de la capital, el fenómeno Montaner llegará al interior del país, presentándose el día 1 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba. "El Último Regreso” no es solo una gira; es su más esperado reencuentro. Lo esperaban y él decidió volver. "El Último Regreso" llega en febrero del 2026.