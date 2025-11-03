Un streamer delató a Fernando Burlando al decir que "le borró causas" por promocionar casinos ilegales

El influencer Oky mandó al frente a su abogado y generó polémica en redes. “Yo re zafé, amigo. Gracias a Burlando”, mencionó. Mario Pergolini reaccionó en televisión y destrozó a ambos.

Un comentario fuera de lugar de un streamer durante una transmisión en vivo dejó en el centro de la polémica al abogado Fernando Burlando. Octavio Appo, reconocido como Oky, habló sobre sus problemas judiciales por promocionar apuestas online y aseguró que gracias a él “zafó” de las causas.

“Yo re zafé, amigo, de esa. O sea, a mí Burlando me borró todas las causas que tenía y re zafé”, dijo el influencer frente a cientos de espectadores. De inmediato, los usuarios en el chat le advirtieron que no tenía que decir eso en público, pero su intento por aclarar la situación solo lo complicó más.

“O sea, no es que me las borró… de que él puede borrar cosas, sino que, no sé, qué sé yo…“, alcanzó a decir un tanto nervioso por la metida de pata. Cabe mencionar que ya son varios los ejemplos de los influencers que tuvieron o tienen problemas con la justicia por promocionar sitios de apuestas ilegales.

El clip viral del vivo fue reproducido en el programa televisivo "Otro día perdido", de Mario Pergolini. El conductor y su equipo reaccionaron al blooper: "De tan tonto te da ternura", lanzó el periodista, entre risas e ironía. Pergolini fue más allá y analizó la actitud del streamer.

“Si teníamos problemas con los millennials, con los centennials estoy totalmente desconectado. Si los millennials no lo entendían, el centennial no se da cuenta ya que tiene cámara delante. No sabe lo que es confesión de parte, no sabe lo que es la ley, ¡no sabe nada!”, exclamó el conductor.