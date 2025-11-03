3 de noviembre de 2025 - 17:20

Un streamer delató a Fernando Burlando al decir que "le borró causas" por promocionar casinos ilegales

El influencer Oky mandó al frente a su abogado y generó polémica en redes. “Yo re zafé, amigo. Gracias a Burlando”, mencionó. Mario Pergolini reaccionó en televisión y destrozó a ambos.

Oky y Fernando Burlando.

Oky y Fernando Burlando.

Foto:

Ilustración
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Un comentario fuera de lugar de un streamer durante una transmisión en vivo dejó en el centro de la polémica al abogado Fernando Burlando. Octavio Appo, reconocido como Oky, habló sobre sus problemas judiciales por promocionar apuestas online y aseguró que gracias a él “zafó” de las causas.

Leé además

en aconcagua radio, romina rios y el nuevo aumento del gas y la luz que inquieta a los mendocinos

En Aconcagua Radio, Romina Ríos y el nuevo aumento del gas y la luz que inquieta a los mendocinos

Por Redacción
link de entradas para ricardo montaner en argentina 2026: donde seran los shows y como comprar

Link de entradas para Ricardo Montaner en Argentina 2026: dónde serán los shows y cómo comprar

Por Redacción Espectáculos

“Yo re zafé, amigo, de esa. O sea, a mí Burlando me borró todas las causas que tenía y re zafé”, dijo el influencer frente a cientos de espectadores. De inmediato, los usuarios en el chat le advirtieron que no tenía que decir eso en público, pero su intento por aclarar la situación solo lo complicó más.

“O sea, no es que me las borró… de que él puede borrar cosas, sino que, no sé, qué sé yo…“, alcanzó a decir un tanto nervioso por la metida de pata. Cabe mencionar que ya son varios los ejemplos de los influencers que tuvieron o tienen problemas con la justicia por promocionar sitios de apuestas ilegales.

Mario Pergolini reaccionó en vivo y los destrozó

Embed - El streamer Oky PRENDIÓ FUEGO A BURLANDO en un vivo: la reacción de Pergolini

El clip viral del vivo fue reproducido en el programa televisivo “Otro día perdido”, de Mario Pergolini. El conductor y su equipo reaccionaron al blooper: “De tan tonto te da ternura”, lanzó el periodista, entre risas e ironía. Pergolini fue más allá y analizó la actitud del streamer.

“Si teníamos problemas con los millennials, con los centennials estoy totalmente desconectado. Si los millennials no lo entendían, el centennial no se da cuenta ya que tiene cámara delante. No sabe lo que es confesión de parte, no sabe lo que es la ley, ¡no sabe nada!”, exclamó el conductor.

Entre las bromas del panel, Pergolini imaginó la reacción del abogado del influencer al ver el video viral: “Me lo imagino a Burlando viendo el video y diciendo ‘¡no... le dije!“, cerró entre carcajadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la dura e impensada interna familiar entre juanita y cande tinelli: no se hablan, no tienen...

La dura e impensada interna familiar entre Juanita y Cande Tinelli: "No se hablan, no tienen..."

Por Redacción Espectáculos
Coti afilado: voz al frente, carisma y gestualidad que marcaron el ritmo de la noche.

Cobertura especial: cómo fue el show de Coti en el teatro Mendoza

Por Celeste Laciar
 Millie Bobby Brown habría denunciado a un compañero de Stranger Things.

Todo mal en Stranger Things: Millie Bobby Brown y la denuncia a un compañero de elenco por acoso

Por Redacción Espectáculos
Llega a Prime Video la segunda temporada del romance juvenil en Oxford más visto

Es la serie más vista y su segunda temporada se estrena en Prime Video: un romance juvenil en Oxford

Por Redacción Espectáculos