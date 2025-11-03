La dura e impensada interna familiar entre Juanita y Cande Tinelli: "No se hablan, no tienen..."

La familia Tinelli atraviesa uno de sus momentos más tensos luego de que trascendió que Juanita Tinelli , la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles , decidió tomar distancia no solo de su padre sino también de su hermana Candelaria .

Juanita Tinelli denunció que fue amenazada de muerte, recibió un botón antipánico y rompió el silencio

La modelo de 22 años, que suele mantener un perfil más bajo que el resto del clan, habría cortado todo tipo de contacto con ambos, según revelaron en el programa Puro Show y dieron algunos detalles de la interna.

De acuerdo con la información difundida, la relación entre las hermanas se quebró completamente. “Hace una semana me llegó la información de que Juana estaba peleada con su papá. A raíz de eso, Cande también se distanció . Marcelo la empezó a seguir de nuevo en Instagram, pero Juana no lo hizo”, contó Carolina Molinari en El Trece.

El conductor sumó más detalles sobre la interna y confirmó el mal momento familiar. “ Juana con Cande no se hablan . No tienen hoy ningún vínculo. Con Mica, en cambio, la relación está bien”, explicó Pampito. De esta manera, Mica Tinelli , la mayor de las hermanas, se mantiene como el único lazo más estable entre Juanita y el resto del entorno familiar.

Embed - JUANA TINELLI DISTANCIADA DE SU HERMANA CANDELARIA: SE BAJÓ DEL REALITY FAMILIAR

El conflicto también se trasladó a las redes sociales, donde Juanita dejó de seguir tanto a su padre como a Cande, gesto que no pasó inadvertido entre los seguidores del clan.

Según trascendió, la joven se refugió en su madre, Paula Robles, con quien mantiene una relación muy cercana y a quien acompañó en distintos eventos durante las últimas semanas.

Embed - DUDAN DE LA AMENAZA DE MUERTE: Mica y Cande Tinelli ¿le soltaron la mano a Juanita?

La tensión creció aún más cuando Cande Tinelli fue consultada públicamente sobre el tema. Su respuesta dejó al descubierto la distancia entre las hermanas. “No sé qué pasó, no tengo relación con ella. Desconozco”, respondió con frialdad.

Luego agregó: “Nunca tuve relación, la verdad. Preguntale a Micaela, que ella sabe un poco más”. Sus palabras sorprendieron y generaron un fuerte impacto, ya que coincidieron con otro tema delicado que involucra a Juanita: las denuncias de amenazas que recibió en los últimos días.

Una parte de la familia Tinelli no le creería a Juanita que recibió amenazas

La modelo, según se supo, cuenta con protección policial y un botón antipánico tras haber recibido mensajes intimidatorios en su teléfono. En medio de este escenario, la distancia con su familia se volvió aún más notoria.

Las versiones que circulan en el entorno apuntan a que el conflicto no se limita a cuestiones personales, sino que también estaría vinculado al manejo de la exposición mediática del clan Tinelli.

Embed - NO LE CREEN A JUANITA TINELLI: ¿POR QUÉ NO ENTREGÓ SU CELULAR?

Mientras Juanita optó por bajarse de la segunda temporada del reality “Los Tinelli”, Cande continúa acompañando a su padre en sus proyectos laborales y en su programa de streaming.

En ese sentido, la periodista Angie Balbiani aportó una frase que encendió la polémica. “Del otro lado no creen que las amenazas sean reales”, dijo en Puro Show, dejando entrever la desconfianza que existe dentro del entorno familiar.