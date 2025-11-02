Juanita Tinelli denunció que fue amenazada de muerte, recibió un botón antipánico y rompió el silencio

La modelo e influencer Juanita Tinelli , hija menor del conductor televisivo Marcelo Tinelli , denunció haber sido amenazada de muerte y realizó una exposición formal en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal , donde fue asistida y recibió un botón antipánico por parte de las autoridades.

La denuncia fue confirmada por el portal de Laura Ubfal , que detalló que “el Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público”.

La joven de 22 años decidió no revelar públicamente la identidad de la persona que la amenazó, pero sí compartió un extenso descargo en su cuenta de Instagram , donde rompió el silencio sobre la situación que atraviesa y reflexionó sobre su entorno familiar.

En su publicación, Juanita habló por primera vez de manera directa sobre el miedo y la presión mediática que, según relató, vivió durante años por ser parte de una de las familias más expuestas del país.

“ Durante mucho tiempo elegí callar . Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo”, comenzó escribiendo.

La hija del reconocido conductor también sorprendió al eliminar de sus seguidores y seguidos a Marcelo Tinelli, gesto que interpretaron como un distanciamiento.

Tras revelar que fue víctima de una amenaza a la que evitó dar detalles, escribió: "Eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé".

La relación de Juanita con su padre

En uno de los pasajes más comentados del texto, Juanita se refirió con respeto pero con firmeza a su relación con su padre: “Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma... Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional y mis propios límites. Y hoy elijo recuperarlos.”

La joven aclaró que su intención no es generar conflicto familiar: “No busco odio ni comprensión total. Hablo porque necesito hacerlo, porque guardar silencio ya no es opción.”

Juanita finalizó su mensaje recordando un consejo que alguna vez le dio Marcelo Tinelli: “Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande. Y hoy se lo agradezco, porque tenía razón: detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir.”