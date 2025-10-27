27 de octubre de 2025 - 10:23

Marcelo Tinelli apuntó directo contra Cristina Kirchner tras el triunfo de la Libertad Avanza

El conductor se pronunció luego de que el oficialismo se impuso por 40,7% en todo el país y también ganó la provincia de Buenos Aires.

Tinelli y Cristina Kirchner
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Marcelo Tinelli se expresó públicamente sobre la realidad política argentina y apuntó directamente contra Cristina Fernández de Kirchner, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. El conductor utilizó su cuenta de X para compartir una reflexión en la que analizó la situación del peronismo y cuestionó el rol que mantiene la ex vicepresidenta dentro del espacio.

Leé además

La reacción en C5N al triunfo de Milei y la caída del peronismo

De Rial a Sylvestre: la catastrófica reacción en C5N al triunfo de Milei y la caída del peronismo

Por Redacción Política
Mapa interactivo en Mendoza: mirá quién ganó y perdió en tu departamento

Departamento por departamento de Mendoza: quién ganó y perdió en las elecciones 2025

Por Redacción Política

Tinelli publicó su mensaje citando un video que mostraba a Cristina Kirchner bailando en su balcón mientras militantes kirchneristas expresaban su descontento por los primeros resultados electorales. En ese contexto, el empresario televisivo planteó que el principal problema del peronismo radica en su dependencia hacia la figura de la ex mandataria.

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para donde ir. Hasta que no se acabe su ‘liderazgo’, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, escribió Tinelli, en una de sus declaraciones más duras hacia el kirchnerismo.

Tinelli sobre Cistina y las elecciones

Marcelo Tinelli habló tras la victoria de La LLA

Su publicación generó una amplia repercusión en redes sociales y fue compartida por miles de usuarios que coincidieron o discreparon con su análisis.

Tinelli, que en otras oportunidades evitó pronunciarse abiertamente sobre temas partidarios, eligió esta vez hacerlo en medio del impacto político que provocó la victoria del oficialismo libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarnavalStream/status/1982624799756284330&partner=&hide_thread=false

En su mensaje, el conductor no mencionó nombres de dirigentes actuales del espacio peronista, pero dejó en claro que, en su opinión, la falta de renovación y la centralidad de Cristina Kirchner siguen siendo un obstáculo para que ese sector logre reconectarse con la sociedad.

La Libertad Avanza se impuso como la fuerza más votada a nivel nacional y ganó en 15 distritos, consolidando el respaldo a la gestión de Javier Milei.

La alianza peronista quedó en segundo lugar, con el 31,67% de los votos, mientras que Provincias Unidas no logró superar el piso esperado. Tras los resultados, Milei celebró: “Pasamos el punto bisagra, ahora empieza la construcción de la nueva Argentina”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cande Tinelli se refirió a la relación que tuvieron Guillermina Valdés y Santi Maratea.

Preocupa la salud de Cande Tinelli: cayó de un caballo y debió ser sometida a cirugía

Por Redacción Espectáculos
“Si el domingo ganamos, nos pelamos todos”, había dicho Santilli durante su participación en La Misa, el programa de streaming del libertario Gordo Dan.

Santilli confirmó que cumplirá su promesa y se pelará en vivo junto al Gordo Dan

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei adelantó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de reformas estructurale

Envalentonado por la victoria, Milei anticipó cómo avanzará con las profundas reformas impositiva y laboral

Por Redacción Sociedad
El triunfo de LLA en The Wall Street Journal (27/10/25)

Así reaccionó la prensa internacional al triunfo de Milei: tapa en The Wall Street Journal

Por Redacción Política