Marcelo Tinelli apuntó directo contra Cristina Kirchner tras el triunfo de la Libertad Avanza

Marcelo Tinelli se expresó públicamente sobre la realidad política argentina y apuntó directamente contra Cristina Fernández de Kirchner, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas . El conductor utilizó su cuenta de X para compartir una reflexión en la que analizó la situación del peronismo y cuestionó el rol que mantiene la ex vicepresidenta dentro del espacio.

Tinelli publicó su mensaje citando un video que mostraba a Cristina Kirchner bailando en su balcón mientras militantes kirchneristas expresaban su descontento por los primeros resultados electorales. En ese contexto, el empresario televisivo planteó que el principal problema del peronismo radica en su dependencia hacia la figura de la ex mandataria .

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para donde ir. Hasta que no se acabe su ‘liderazgo’, el peronismo no va a conectar con la gente , y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, escribió Tinelli, en una de sus declaraciones más duras hacia el kirchnerismo.

Su publicación generó una amplia repercusión en redes sociales y fue compartida por miles de usuarios que coincidieron o discreparon con su análisis .

Tinelli, que en otras oportunidades evitó pronunciarse abiertamente sobre temas partidarios, eligió esta vez hacerlo en medio del impacto político que provocó la victoria del oficialismo libertario .

"Está muy mal lo que está haciendo, se siente por encima del peronismo", analizó @vivicanosaok en #EleccionesCarnaval y agregó: "Está festejando que le ganó a Axel Kicillof"

En su mensaje, el conductor no mencionó nombres de dirigentes actuales del espacio peronista, pero dejó en claro que, en su opinión, la falta de renovación y la centralidad de Cristina Kirchner siguen siendo un obstáculo para que ese sector logre reconectarse con la sociedad.

La Libertad Avanza se impuso como la fuerza más votada a nivel nacional y ganó en 15 distritos, consolidando el respaldo a la gestión de Javier Milei.

La alianza peronista quedó en segundo lugar, con el 31,67% de los votos, mientras que Provincias Unidas no logró superar el piso esperado. Tras los resultados, Milei celebró: “Pasamos el punto bisagra, ahora empieza la construcción de la nueva Argentina”.