Legislatura: así se repartirá el poder el "nuevo oficialismo" en Mendoza

La contundente victoria de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las recientes elecciones legislativas redefinió la composición del oficialismo en la Legislatura provincial de cara al 2026. Con una diferencia de 28 puntos sobre el peronismo, radicales y libertarios se quedaron con 31 de las bancas que estaban en juego.

En esta elección, la Casa de las Leyes renovaba 19 bancas en el Senado y 24 en Diputados . Cambia Mendoza ponía en juego 9 lugares en la Cámara Alta y 14 en la Baja .

De acuerdo con los resultados provisorios y considerando las cuatro secciones electorales, la alianza entre libertarios y radicales obtuvo en la categoría Senadores el 52,68% de los votos , mientras que en Diputados alcanzó el 53,48% .

De este modo, el oficialismo logró 14 de las 19 bancas en disputa en el Senado y 17 de las 24 en Diputados. Con estos números, el gobernador Alfredo Cornejo contará con una amplia mayoría en ambas cámaras , lo que le permitiría transitar un cierre de su segundo mandato con mayor tranquilidad política .

Sin embargo, de las 32 bancas obtenidas por el oficialismo provincial, no todas serán ocupadas por legisladores radicales o del espacio político más cercano al mandatario. En la lista también figuran miembros de La Libertad Avanza y dirigentes que responden al ministro de Defensa y flamante diputado nacional, Luis Petri .

Representación nacional y pacto electoral

En la categoría de diputados nacionales, el frente se quedó con cuatro de las cinco bancas que Mendoza renovaba en el Congreso. Los escaños serán ocupados por Luis Petri, Álvaro Martínez y Julieta Metral Asencio (por La Libertad Avanza), y Pamela Verasay (por la UCR).

Este reparto de lugares fue resultado del acuerdo electoral entre el gobernador Cornejo y los hermanos Javier y Karina Milei, que garantizó al mileísmo un número importante de puestos “entrables” en las listas del oficialismo en las cuatro secciones electorales.

Mapa del nuevo oficialismo en la Legislatura

Los presidentes partidarios Facundo Correa Llano (UCR) y Andrés Lombardi (LLA) adelantaron que cada espacio tendrá bloque propio en ambas cámaras, aunque dentro del interbloque La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

En diputados, el oficialismo contará con 29 escaños, distribuidos de la siguiente manera: 7 legisladores de La Libertad Avanza, 7 del espacio que responde a Luis Petriy 13 del radicalismo. A ellos se suman Sol Salina (PRO) y Mauro Giambastiani (Hacer Mendoza), aliados del Gobierno provincial.

Los nuevos diputados libertarios son: María Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro.

Por el lado del “petrismo”, ingresan Griselda Petri, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti y Carlos Ponce, mientras que continúan Alberto López, Raúl Villach y Eugenia De Marchi.

Facundo Correa Llano Andrés Lombardi, presidente de la UCR; y Facundo Correa Llano, titular de La Libertad Avanza Mendoza. Foto: Marcelo Álvarez.

A este grupo se suma Gustavo Cairo, quien conforma el monobloque de La Libertad Avanza. El dirigente, proveniente del PRO, creó este espacio antes de que el partido del presidente Javier Milei obtuviera personería jurídica en la provincia. Cairo, además, es primo hermano de Luis Petri.

El bloque radical incorpora a Julián Sadoschi, Juana Allende, Daniel Llaver, Melisa Martínez Malanca, Leo Mastrángelo y Alejandra Torti, y se completa con Beatriz Martínez, Miguel Ronco, Elisabeth Crescitelli, César Cattáneo, Érica Pulido, Silvina Gómez y Franco Ambrosini.

En total, serán 13 radicales, tanto del ala cornejista como de distintos intendentes del partido centenario.

Cámara de Senadores

En el Senado, el escenario se inclina aún más hacia la UCR, que contará con 17 de las 25 bancas del interbloque oficialista. En esta cámara predominará el cornejismo y la representación de los intendentes, mientras que el “petrismo” tendrá solo tres lugares, ocupados por Óscar Sevilla y María Galiñarez, junto a Walther Marcolini.

El bloque radical estará conformado por Gustavo Soto, María Laura Sainz, David Sáez, Sergio Márquez, Marcelino Iglesias, Yamel Ases y Natacha Eisenchlas, además de Patricia Sánchez, Eduardo Martín, Evelin Giselle Pérez, Néstor Majul, Natalia Rabite, Martín Kerchner (quien renovó su banca), Silvia Cornejo (hermana del gobernador), Leonardo Yapur y Jéssica Laferte.

Por su parte, los representantes de La Libertad Avanza serán Lucas Fosco, María Pía Fanelli, Alejandra Gómez, Macarena D’Ambrogio y Carolina Loparco.