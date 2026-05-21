21 de mayo de 2026 - 10:12

Enviaron el nuevo Código de Edificación a la Legislatura: en qué consiste y qué departamentos abarca

El proyecto de Código Unificado de Edificación fue parte de los anuncios del gobernador Alfredo Cornejo en la apertura de sesiones de la Legislatura.

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Obreros de la construcción. Imagen ilustrativa 

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Prensa Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley que impulsa el nuevo Código Unificado de Edificación, una iniciativa que busca establecer un marco jurídico y técnico común para el desarrollo de obras públicas y privadas en todo el territorio mendocino.Fue parte de los anuncios del gobernador Alfredo Cornejo en la apertura de sesiones, el pasado 1 de mayo.

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La iniciativa sostiene que los cambios permitirán fortalecer el sistema habitacional y reasignar unidades a familias que permanecen en lista de espera.

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La propuesta, que ingresó en la Cámara de Diputados, fue elaborada de manera conjunta con los 18 municipios de la provincia y apunta a unificar criterios vinculados con la elaboración de proyectos, ejecución de obras, fiscalización, conservación y mantenimiento edilicio.

El objetivo central es garantizar estándares mínimos de seguridad estructural, habitabilidad, accesibilidad, sustentabilidad y eficiencia energética, además de dotar al sistema de reglas homogéneas y previsibles para todos los actores involucrados en la actividad.

El texto fija requisitos y procedimientos aplicables a las distintas etapas de las obras y establece criterios comunes para la tramitación de permisos, responsabilidades profesionales, reformas, ampliaciones, instalaciones y condiciones de seguridad, así como para la incorporación de pautas de construcción sustentable.

En ese marco, la iniciativa también apunta a fortalecer la prevención de riesgos vinculados a incendios, sismos e instalaciones, en línea con las exigencias técnicas que demanda el crecimiento urbano y la planificación territorial de la provincia.

Desde el Ejecutivo señalaron que actualmente existen diferencias regulatorias entre los municipios, con normativas que presentan distintos niveles de actualización y desarrollo. Frente a ese escenario, el nuevo Código busca brindar un esquema normativo más claro, transparente y uniforme para propietarios, profesionales, desarrolladores, organismos públicos y empresas prestatarias de servicios.

La iniciativa se inscribe dentro de los lineamientos de ordenamiento territorial previstos en la Ley Provincial 8051 y fue diseñada a partir de mesas de trabajo técnico con representantes municipales de las distintas regiones: Sur, Este, Valle de Uco y Área Metropolitana.

Además, contempla la creación de una Mesa de Trabajo Técnica Provincial, que tendrá como misión impulsar la actualización permanente del Código, evaluar nuevas tecnologías y sistemas constructivos, y armonizar criterios de interpretación y aplicación junto con los municipios que adhieran.

El proyecto establece que el nuevo Código será de aplicación obligatoria para la Administración Pública Provincial e invita a los municipios a adoptarlo mediante las ordenanzas correspondientes, respetando sus competencias en materia tributaria y de control local.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial o del área técnica que determine la reglamentación.

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