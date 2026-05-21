Martín Menem deslizó que Santiago Caputo subestima a Milei: "Yo no le mentí al Presidente"

Milei desestimó la interna libertaria y ratificó su confianza en Martín Menem y Santiago Caputo

"Le mintieron al Presidente": el Gordo Dan rechazó la versión de Milei sobre la cuenta troll de Martín Menem

“No solamente es una falsedad absoluta”, afirmó Menem en diálogo con radio Mitre, en referencia a las versiones que lo vinculaban con la cuenta de X llamada “Rufus ”, señalada por sectores libertarios como un espacio desde donde se impulsaban operaciones políticas y críticas internas .

El dirigente riojano, cercano a Karina Milei, aseguró además que circuló “una estupidez absoluta” creada con inteligencia artificial, en alusión a imágenes falsas que comenzaron a viralizarse en redes sociales.

Embed - "Se resuelve en el vestuario", Martín Menem habló sobre la interna con Santiago Caputo

La polémica explotó luego de que referentes digitales cercanos a Santiago Caputo, entre ellos Daniel Parisini ("Gordo Dan"), acusaran a Menem de ocultarle información al Presidente y de manejar cuentas anónimas para atacar a integrantes del oficialismo.

Consultado sobre la acusación de haberle mentido a Milei, Menem respondió con dureza.

Interna feroz: Santiago Caputo y el "Gordo Dan" deschavaron a Martín Menem por usar una cuenta anónima para atacarlos Interna feroz: Santiago Caputo y el "Gordo Dan" deschavaron a Martín Menem por usar una cuenta anónima para atacarlos Captura X

“Le pido por favor, no subestime al Presidente. Si alguien pensara que yo le miente al Presidente, no me hubiese dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”, sostuvo.

Según explicó, el episodio se originó por la difusión de un link de Instagram compartido por una persona de su equipo de trabajo.

“Algún pícaro lo copió, lo subió y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta”, insistió el titular de Diputados.

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Milei defiende a Martín Menem y enoja a los "celestiales"

La tensión escaló aún más porque el propio Milei tomó inicialmente como válida la explicación de Menem y la repitió públicamente. Eso generó malestar en la llamada "tropa caputista" o "celestial", que salió a cruzar la versión presidencial y difundió videos para intentar demostrar que la cuenta efectivamente pertenecía al entorno del legislador.

La pelea dejó nuevamente expuesta la interna entre el sector que responde a Karina Milei y el armado político-digital ligado a Santiago Caputo, una disputa que viene creciendo dentro de La Libertad Avanza.

Pese a la tensión, Menem intentó bajarle el tono al conflicto y aseguró que las diferencias dentro del oficialismo deben resolverse puertas adentro.

“Siempre surgen diferencias. Cualquier situación se resuelve en el vestuario, adentro. A cielo abierto, nada”, concluyó el titular de Diputados.