Preocupa la salud de Cande Tinelli: cayó de un caballo y debió ser sometida a cirugía

La hija de Marcelo Tinelli sufrió la caída durante las grabaciones de la segunda temporada del reality de su familia.

Cande Tinelli sufrió una fuerte caída mientras montaba a caballo durante las grabaciones de la segunda temporada del reality familiar. El accidente ocurrió en plena jornada de filmación y obligó a que la influencer fuera trasladada de inmediato a una clínica para recibir atención médica.

El estado de salud de Cande Tinelli Según trascendió, el golpe fue de tal magnitud que los médicos determinaron la necesidad de una cirugía para tratar las lesiones sufridas. La intervención se realizó con éxito, y desde el entorno familiar aseguraron que la recuperación avanza sin complicaciones. En diálogo con Teleshow, Marcelo Tinelli llevó tranquilidad al público y explicó con precisión lo ocurrido: “Tuvo una caída leve en un caballo y se fracturó un dedo de la mano izquierda. Ya la operaron y está perfecta”.

Cande Tinelli Cande Tinelli estaría comenzando una nueva relación amorosa. Web El episodio se dio en el marco de un proyecto que tiene a toda la familia involucrada, motivo por el cual la preocupación fue inmediata. Los equipos de producción detuvieron la grabación apenas sucedió el accidente y acompañaron a Cande hasta recibir la primera atención. Luego de la operación, permaneció en observación médica, con pronóstico favorable.

Las palabras de la hija de Marcelo Tinelli Tras el susto, la joven retomó el contacto con los medios en una entrevista con Puro Show, donde, además de referirse a su estado de salud, habló sobre las relaciones familiares y, en particular, sobre los vínculos de su padre con sus parejas actuales y anteriores.

Consultada por Walle Leiva acerca del lazo que mantuvo con Guillermina Valdés, ex de Marcelo y madre de su hermano menor, Lorenzo, respondió sin rodeos: "Sí, siempre fue medio raro, la verdad que sí. No fue el mejor, pero nada, es pasado". La sinceridad de su respuesta sorprendió por la franqueza y la naturalidad con que abordó un tema sensible dentro de la familia Tinelli.