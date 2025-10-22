Susana Giménez vuelve a ser la cara de una reconocida marca que le dio apoyo al inicio de su carrera

En los años 70, Susana Giménez se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión argentina. En ese contexto, la marca Secco la eligió como protagonista de su primer comercial televisivo, cuando la pantalla aún era en blanco y negro y las botellas de gaseosa eran de vidrio color marrón. Aquel anuncio marcó el inicio de una relación que trascendió generaciones.

El susto de Susana Giménez Susana Giménez. La nueva publicidad de Susana Giménez Cinco décadas después, Susana vuelve a ponerse frente a las cámaras para representar a la marca en una nueva campaña que celebra esa conexión histórica. El mensaje elegido resume la esencia compartida: “Lo auténtico Seccomparte”. La propuesta busca rendir homenaje tanto a la trayectoria de la diva como a la evolución de Secco, lo que resalta un valor que ambas figuras mantienen intacto a lo largo del tiempo.

La nueva campaña toma como punto de partida aquel primer comercial de los años setenta y lo enlaza con distintos hitos de la carrera de Susana, desde su emblemático "shock" hasta su histórico ciclo televisivo, símbolo de la cultura popular argentina. A través de un montaje que combina pasado y presente, el spot establece un paralelismo entre la frescura y espontaneidad que siempre caracterizaron a la conductora y los valores que la marca sostiene desde sus inicios.

Los detalles de la producción Secco, al igual que Susana, se mantuvo fiel a su identidad mientras supo adaptarse a los cambios culturales y tecnológicos de cada época. En esta nueva etapa, la marca busca reafirmar ese equilibrio entre tradición e innovación mediante una estética vibrante y contemporánea.