Inesperado: la revelación de Pampita sobre la nueva etapa en su relación con Martín Pepa

Meses atrás, Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa decidieron darse una nueva oportunidad y retomar su relación, luego de un período de distancia mientras ella se encontraba en Estados Unidos. La pareja mantenía una dinámica de viajes frecuentes para poder verse, pero esa modalidad parece haber llegado a su fin.
Pampita
Martín Pepa se expresó tras conocerse la separación de Pampita.
Web
Las palabras de Pampita
Durante una entrevista con Socios del espectáculo (América TV), la modelo habló sobre el cierre de Los 8 Escalones (El Trece), programa que comenzó a conducir recientemente y que terminó sus grabaciones esta semana. Con su agenda más libre, el cronista le preguntó si aprovecharía para viajar a visitar a su pareja, pero su respuesta sorprendió: “No, Martín está fijo acá”, afirmó sin dudar. Luego añadió: “Hace unos meses que está en la Argentina”.
Pepa y pampita
Martín Pepa y Pampita, en una de sus últimas apariciones juntos.
gentileza
El robo que sufrió en su casa
El regreso de Pepa al país estaría vinculado con un episodio que marcó un punto sensible en la vida de Pampita. A mediados de septiembre, la modelo fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque. En ese momento, el empresario viajó desde Estados Unidos para acompañarla y brindarle apoyo emocional. Desde entonces, habría decidido quedarse de manera permanente.
Los delincuentes se llevaron una caja fuerte con documentos y teléfonos antiguos que guardaban las fotos y videos de Blanca, la hija que Pampita tuvo con Benjamín Vicuña y que falleció en 2012. Tras horas de angustia, la conductora recibió una noticia que la conmovió en vivo durante una entrevista para el programa Rumis (La Casa): “Quiero confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos”.
Pampita y Benjamín Vicuña.jpg
Visiblemente emocionada, Pampita rompió en llanto mientras compartía el alivio con el equipo del programa: “Ay, disculpen que estoy emocionada”. Agradeció el apoyo de quienes la acompañaban en el estudio y explicó por qué el hallazgo tenía un valor incalculable: “Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Era material muy importante para mí. Son teléfonos muy viejos, no se puede pasar el contenido por AirDrop ni descargar aplicaciones. Ya había consultado especialistas y no se podía recuperar el material”.
El recuerdo de su hija
Pampita también recordó que, aunque el avance tecnológico parecía impedir la recuperación de esos recuerdos, nunca perdió la esperanza: “Había una nube en ese momento, te estoy hablando de 2008, que se perdió porque me hackearon el mail. Era imposible entrar, y nunca hubo manera de sacar el material de esos teléfonos. Las fotos las sacaba directamente de la pantalla”.
Pampita Benjamín Vicuña y Blanca.avif
Respecto a la caja fuerte, aclaró que su única función era proteger esos dispositivos: “Si tenía la caja fuerte, era por esos teléfonos. No soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado. Trabajo mucho, tengo una vida con muchos gastos y vivo muy bien, pero la gente se hace una fantasía de lo que puede haber en mi casa”. Con firmeza, añadió: “Lo único importante que había eran esos teléfonos. Todo lo demás son pavadas: carteras, anteojos… eso no me importa nada en la vida”.