Inesperado: la revelación de Pampita sobre la nueva etapa en su relación con Martín Pepa

La modelo dio detalles de cómo será el futuro de su relación. También habló sobre los detalles del robo que sufrió en su casa.

Meses atrás, Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa decidieron darse una nueva oportunidad y retomar su relación, luego de un período de distancia mientras ella se encontraba en Estados Unidos. La pareja mantenía una dinámica de viajes frecuentes para poder verse, pero esa modalidad parece haber llegado a su fin.

Pampita Martín Pepa se expresó tras conocerse la separación de Pampita. Web Las palabras de Pampita Durante una entrevista con Socios del espectáculo (América TV), la modelo habló sobre el cierre de Los 8 Escalones (El Trece), programa que comenzó a conducir recientemente y que terminó sus grabaciones esta semana. Con su agenda más libre, el cronista le preguntó si aprovecharía para viajar a visitar a su pareja, pero su respuesta sorprendió: “No, Martín está fijo acá”, afirmó sin dudar. Luego añadió: “Hace unos meses que está en la Argentina”.

Pepa y pampita Martín Pepa y Pampita, en una de sus últimas apariciones juntos. gentileza El robo que sufrió en su casa El regreso de Pepa al país estaría vinculado con un episodio que marcó un punto sensible en la vida de Pampita. A mediados de septiembre, la modelo fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque. En ese momento, el empresario viajó desde Estados Unidos para acompañarla y brindarle apoyo emocional. Desde entonces, habría decidido quedarse de manera permanente.

Los delincuentes se llevaron una caja fuerte con documentos y teléfonos antiguos que guardaban las fotos y videos de Blanca, la hija que Pampita tuvo con Benjamín Vicuña y que falleció en 2012. Tras horas de angustia, la conductora recibió una noticia que la conmovió en vivo durante una entrevista para el programa Rumis (La Casa): “Quiero confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos”.

Pampita y Benjamín Vicuña.jpg Visiblemente emocionada, Pampita rompió en llanto mientras compartía el alivio con el equipo del programa: “Ay, disculpen que estoy emocionada”. Agradeció el apoyo de quienes la acompañaban en el estudio y explicó por qué el hallazgo tenía un valor incalculable: “Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Era material muy importante para mí. Son teléfonos muy viejos, no se puede pasar el contenido por AirDrop ni descargar aplicaciones. Ya había consultado especialistas y no se podía recuperar el material”.