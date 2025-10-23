23 de octubre de 2025 - 00:00

Charly García está de cumpleaños: la vigilia de sus fanáticos y el festejo junto a otros artistas

Los seguidores de Charly García se reunieron para celebrar los 74 años del artista. El músico se mostró ante su público previo a asistir a su festejo oficial.

Charly García cumple 74 años.

Charly García cumple 74 años.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En la previa del cumpleaños de Charly García, sus fanáticos se reunieron frente al edificio que habita el artista, en el barrio porteño de Palermo. El músico cumple 74 años este jueves, lo que motivó la vigilia de sus seguidores.

Leé además

susana gimenez vuelve a ser la cara de una reconocida marca que le dio apoyo al inicio de su carrera

Susana Giménez vuelve a ser la cara de una reconocida marca que le dio apoyo al inicio de su carrera

Por Redacción Espectáculos
Cande Tinelli se refirió a la relación que tuvieron Guillermina Valdés y Santi Maratea.

Preocupa la salud de Cande Tinelli: cayó de un caballo y debió ser sometida a cirugía

Por Redacción Espectáculos

Los fans se empezaron a concentrar pasadas las 22, como ya lo han hecho en otros años. Con pancartas, regalos y entonando canciones del astro del rock nacional, varias personas se mostraron emocionadas por el festejo y quizás la posibilidad de ver a Charly.

Embed

Aunque la convocatoria se hizo a través de las redes, muchos fans se acercaron de manera espontánea, tal como se repite cada año el ritual de homenaje. “Estamos en una ciudad que nunca duerme y menos aun para recibir el cumple del Doc Charly García”, dictaba una de las convocatorias.

El mensaje alude al reciente Doctorado Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que recibió el artista en una de sus apariciones. Sin embargo, este año el encuentro tiene un condimento especial por su reciente lanzamiento “In the city”, la canción que Charly grabó a distancia junto a Sting.

Embed

Los fanáticos luego pudieron ver de cerca a Charly cuando el artista salió de su domicilio rumbo a festejar su cumpleaños en La Fábrica de Fitz Roy. Allí se reencontró con otros artistas, que no dudaron en saludar con felicidad al ícono del rock. Entre ellos, David Lebón, Hilda Lizarazu, Joaquín Levinton, etc.

Cabe destacar que Carlos Alberto García Moreno, según su documento, se destacó como cantautor, instrumentista, compositor y productor discográfico a lo largo de 60 años de carrera. Siendo un adolescente fundó Sui Géneris a fines de los años ’60, luego formó parte de Porsuigieco y posteriormente La Máquina de Hacer Pájaros.

Embed

Hacia fines de los ’70 formó Serú Girán, una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. Para 1982 inició una extensa y prolífica carrera como solista, que se prolongó hasta la actualidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Martín Pepa junto a Pampita.

Inesperado: la revelación de Pampita sobre la nueva etapa en su relación con Martín Pepa

Por Redacción Espectáculos
asi se ve hoy eloisa, la hija de 17 anos de paola krum y joaquin furriel

Así se ve hoy Eloísa, la hija de 17 años de Paola Krum y Joaquín Furriel

Por Redacción Espectáculos
En fotos, las vacaciones de Emilia Clarke en Argentina.

Galería de fotos. Emilia Clarke, actriz de Game of Thrones, sorprendió al mundo al vacacionar en Argentina

Por Redacción Espectáculos
un show tributo a pink floyd imperdible: la banda eclipse se presentara en el teatro mendoza

Un show tributo a Pink Floyd imperdible: la banda Eclipse se presentará en el teatro Mendoza

Por Redacción Espectáculos