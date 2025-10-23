Charly García está de cumpleaños: la vigilia de sus fanáticos y el festejo junto a otros artistas

Los seguidores de Charly García se reunieron para celebrar los 74 años del artista. El músico se mostró ante su público previo a asistir a su festejo oficial.

En la previa del cumpleaños de Charly García, sus fanáticos se reunieron frente al edificio que habita el artista, en el barrio porteño de Palermo. El músico cumple 74 años este jueves, lo que motivó la vigilia de sus seguidores.

Los fans se empezaron a concentrar pasadas las 22, como ya lo han hecho en otros años. Con pancartas, regalos y entonando canciones del astro del rock nacional, varias personas se mostraron emocionadas por el festejo y quizás la posibilidad de ver a Charly.

Charly García rumbo a festejar su cumpleaños N 74, recibido con amor por todos sus fans Aunque la convocatoria se hizo a través de las redes, muchos fans se acercaron de manera espontánea, tal como se repite cada año el ritual de homenaje. "Estamos en una ciudad que nunca duerme y menos aun para recibir el cumple del Doc Charly García", dictaba una de las convocatorias.

El mensaje alude al reciente Doctorado Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que recibió el artista en una de sus apariciones. Sin embargo, este año el encuentro tiene un condimento especial por su reciente lanzamiento “In the city”, la canción que Charly grabó a distancia junto a Sting.

Charly García presente en La Fábrica de Fitz Roy para festejar sus 74 años! Los fanáticos luego pudieron ver de cerca a Charly cuando el artista salió de su domicilio rumbo a festejar su cumpleaños en La Fábrica de Fitz Roy. Allí se reencontró con otros artistas, que no dudaron en saludar con felicidad al ícono del rock. Entre ellos, David Lebón, Hilda Lizarazu, Joaquín Levinton, etc.