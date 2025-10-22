Galería de fotos. Emilia Clarke, actriz de Game of Thrones, sorprendió al mundo al vacacionar en Argentina

La madre de dragones compartió su experiencia en el país, encantada del paisaje argentino. “Unas vacaciones para documentar. Lo hicimos bien”, asumió.

La actriz británica Emilia Clarke, conocida mundialmente por su papel como Daenerys Targaryen en Game of Thrones, eligió Argentina para disfrutar unos días de descanso y aventura.

En su cuenta de Instagram, la famosa de 38 años mostró parte de su recorrido por distintos destinos del país, que definió como “unas vacaciones para documentar”.

En un carrusel de imágenes, Clarke dejó ver que su viaje combinó naturaleza, cultura y gastronomía local. “Finalmente, por fin. Unas vacaciones para documentar. Lo hicimos bien”, escribió junto a una serie de postales que incluyeron alfajores de maicena, mate con miel y paisajes del norte argentino.

Desde alfajorcitos de maicena y mate individual con miel, hasta llamas frente a una bandera whipala y domos en las salinas jujeñas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @emilia_clarke Fotos de Emilia Clarke por Argentina En un extenso carrusel de Instagram, la ex Daenerys Targaryen -GOT- y ex Louisa -Yo antes de tí- presumió momentos: descanso en un campo, antes de dirigirse a las imponentes Cataratas del Iguazú, donde realizó la experiencia completa que incluyó la clásica infusión con los alfajores.