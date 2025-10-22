22 de octubre de 2025 - 15:52

Galería de fotos. Emilia Clarke, actriz de Game of Thrones, sorprendió al mundo al vacacionar en Argentina

La madre de dragones compartió su experiencia en el país, encantada del paisaje argentino. “Unas vacaciones para documentar. Lo hicimos bien”, asumió.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En su cuenta de Instagram, la famosa de 38 años mostró parte de su recorrido por distintos destinos del país, que definió como “unas vacaciones para documentar”.

En un carrusel de imágenes, Clarke dejó ver que su viaje combinó naturaleza, cultura y gastronomía local. “Finalmente, por fin. Unas vacaciones para documentar. Lo hicimos bien”, escribió junto a una serie de postales que incluyeron alfajores de maicena, mate con miel y paisajes del norte argentino.

Desde alfajorcitos de maicena y mate individual con miel, hasta llamas frente a una bandera whipala y domos en las salinas jujeñas.

Fotos de Emilia Clarke por Argentina

En un extenso carrusel de Instagram, la ex Daenerys Targaryen -GOT- y ex Louisa -Yo antes de tí- presumió momentos: descanso en un campo, antes de dirigirse a las imponentes Cataratas del Iguazú, donde realizó la experiencia completa que incluyó la clásica infusión con los alfajores.

En días más calurosos se adueñó de un clásico paseo turístico en el ojo porteño, Emilia se lució con un pantalón amarillo que contrastó con los paraguas de la Galería Solar de French en pleno San Telmo para pasar a un contraste abruptamente distinto.

En Jujuy, no sólo exploró las Salinas Grandes, sino que se atrevió a caminos de montañas, donde se encontró a dos llamas con vestiduras típicas y una bandera whipala que posaron para ella.

Al anochecer, la imagen que deslumbró sus retinas provino del campamento de lujo Pristine Luxury Camp, también en Salinas Grandes, lugar que se caracteriza por sus domos geodésicos.

