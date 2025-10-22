22 de octubre de 2025 - 15:58

Así se ve hoy Eloísa, la hija de 17 años de Paola Krum y Joaquín Furriel

La actriz le dedicó un posteo a su hija y sorprendió a sus seguidores al mostrar cuánto creció Eloísa, que tiene un gran parecido a su mamá.

Paola Krum sorprendió a sus seguidores al compartir una foto junto a su hija Eloísa, fruto de su relación con Joaquín Furriel. La actriz publicó en Instagram una serie de imágenes en las que se la ve junto a la joven de 17 años, acompañadas por un extenso texto lleno de amor y gratitud.

El amor más grande posible y el chiquito, el de todos los días, lo cotidiano, los cafecitos ricos, las caminatas, las charlas bobas, carcajadas ridículas”, escribió Krum en el comienzo del posteo que rápidamente generó una ola de comentarios y miles de “me gusta”.

La actriz continuó con una dedicatoria al pie de la foto en la que ambas posaron sonrientes, con un aire de complicidad que encantó a sus seguidores: “Mi compañera, mi amor de hija, mi hija única, tan única. Qué tremendo orgullo de madre tengo. Qué agradecida hasta las lágrimas estoy. Gracias Elo, Eloísa”.

En el mismo mensaje recordó momentos compartidos y la conexión que las une: “El espejo amoroso de su mirada, esos ojos donde me pierdo porque no puedo más de amor. Lo que me hace reír mi hija, lo que me calma, lo que me sabe… Nadie me conoce así. Y viéndome en las carencias, en las faltas, en mi entrega más total, sin ningún retaceo, me siento tan amada, cuidada, acompañada”.

La complicidad de Joaquín Furriel con su hija y su ex

El posteo, publicado poco después del Día de la Madre, no solo emocionó a sus seguidores sino también a varias colegas del mundo del espectáculo que vieron crecer a Eloísa. Nancy Dupláa, Natalia Oreiro, Viviana Saccone, Gloria Carrá y Eleonora Wexler fueron algunas de las actrices que dejaron mensajes cariñosos en la publicación.

Eloísa también respondió con una declaración de amor que conmovió a todos: “Mami, te amo todavía más, sos lo mejor que tengo en la vida. SOS MI VIDAAAA”. Ante esas palabras, Krum contestó con ternura: “Lloro acá en la calle”.

Joaquín Furriel, padre de la adolescente, también se hizo presente en los comentarios con corazones rojos, mostrando la buena relación y el cariño que mantiene con ambas. La imagen familiar y el mensaje de Paola Krum se transformaron en uno de los posteos más celebrados de la actriz en redes sociales.

