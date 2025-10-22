Así se ve hoy Eloísa, la hija de 17 años de Paola Krum y Joaquín Furriel

La actriz le dedicó un posteo a su hija y sorprendió a sus seguidores al mostrar cuánto creció Eloísa, que tiene un gran parecido a su mamá.

Paola Krum sorprendió a sus seguidores al compartir una foto junto a su hija Eloísa, fruto de su relación con Joaquín Furriel. La actriz publicó en Instagram una serie de imágenes en las que se la ve junto a la joven de 17 años, acompañadas por un extenso texto lleno de amor y gratitud.

“El amor más grande posible y el chiquito, el de todos los días, lo cotidiano, los cafecitos ricos, las caminatas, las charlas bobas, carcajadas ridículas”, escribió Krum en el comienzo del posteo que rápidamente generó una ola de comentarios y miles de “me gusta”.

la hija de Paola Krum y Furriel La actriz continuó con una dedicatoria al pie de la foto en la que ambas posaron sonrientes, con un aire de complicidad que encantó a sus seguidores: “Mi compañera, mi amor de hija, mi hija única, tan única. Qué tremendo orgullo de madre tengo. Qué agradecida hasta las lágrimas estoy. Gracias Elo, Eloísa”.

En el mismo mensaje recordó momentos compartidos y la conexión que las une: “El espejo amoroso de su mirada, esos ojos donde me pierdo porque no puedo más de amor. Lo que me hace reír mi hija, lo que me calma, lo que me sabe… Nadie me conoce así. Y viéndome en las carencias, en las faltas, en mi entrega más total, sin ningún retaceo, me siento tan amada, cuidada, acompañada”.

elofurriel__516104401_18193625911310865_926438546166637030_n La complicidad de Joaquín Furriel con su hija y su ex El posteo, publicado poco después del Día de la Madre, no solo emocionó a sus seguidores sino también a varias colegas del mundo del espectáculo que vieron crecer a Eloísa. Nancy Dupláa, Natalia Oreiro, Viviana Saccone, Gloria Carrá y Eleonora Wexler fueron algunas de las actrices que dejaron mensajes cariñosos en la publicación.