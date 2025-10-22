22 de octubre de 2025 - 15:27

Un show tributo a Pink Floyd imperdible: la banda Eclipse se presentará en el teatro Mendoza

Este viernes, la banda tributo mendocina presentará "Essentials", un repaso por lo más relevante del legado de Pink Floyd.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este viernes 24 de octubre, a las 21, el Teatro Mendoza volverá a llenarse de canciones eternas y visuales inconfundibles con el regreso de Eclipse, la reconocida banda tributo mendocina que desde hace 28 años mantiene viva la magia y el legado de Pink Floyd. Las entradas, que arrancan en los $20.000, están disponibles en Entradaweb.com.ar.

El grupo presentará su nuevo espectáculo titulado “Essentials ”, una experiencia inmersiva que propone un viaje por los momentos más emblemáticos de la discografía floydiana.

Cómo será el show

Los músicos recorrerán obras icónicas como “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “The Wall”, “A Momentary Lapse of Reason” y “The Division Bell”, reeditando la esencia del sonido progresivo que marcó a generaciones enteras.

image

Como es habitual en sus presentaciones, Eclipse combinará la precisión musical con un impactante despliegue escénico: luces sincronizadas, proyecciones y una puesta visual renovada que incluye imágenes originales generadas con inteligencia artificial, pensadas para acompañar la música con una estética contemporánea sin perder la impronta psicodélica del grupo británico.

Con casi tres décadas de trayectoria, la banda se ha consolidado como una de las más fieles intérpretes del repertorio de Pink Floyd en el país, destacándose por el respeto al sonido original y por su constante búsqueda de innovación tecnológica en cada show.

