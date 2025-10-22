Se develó el misterio: Netflix prepara una serie sobre la familia Kennedy y ya hay un actor confirmado

Los Kennedy serán objeto de la próxima serie de Netflix, que contará los orígenes, ambiciones y dramas de la familia.

Netflix confirmó el desarrollo de una nueva serie dramática centrada en una de las familias más influyentes y enigmáticas de la historia estadounidense: los Kennedy. La producción, titulada simplemente " Kennedy", constará de ocho episodios y tendrá como figura principal a Michael Fassbender en el rol de Joseph Kennedy Sr., patriarca del poderoso clan.

Inspirada en el libro "JFK: La llegada a la madurez en el siglo americano, 1917-1956", del historiador y premio Pulitzer Fredrik Logevall, la serie buscará explorar las raíces, ambiciones y dilemas morales de una familia que definió buena parte del siglo XX norteamericano. Se trata de una coproducción entre Netflix y Chernin Entertainment, el estudio detrás de éxitos como "Ford vs. Ferrari", "Figuras ocultas" y "El gran showman", títulos que mezclaron rigor histórico con un fuerte atractivo narrativo.

image Según adelantó la plataforma, Kennedy se enfocará en “las vidas, amores, rivalidades y tragedias que moldearon a la dinastía más icónica de la historia moderna, y que contribuyeron a forjar el mundo en el que vivimos hoy ”. La trama comenzará en los años 30, cuando Joe y Rose Kennedy impulsan el ascenso político y social de sus nueve hijos, entre ellos John Fitzgerald Kennedy, que intentará brillar por méritos propios en la sombra de su hermano mayor.

Uno de los ejes del relato retomará una de las preguntas más polémicas sobre el patriarca: el origen de su fortuna. El libro de Logevall plantea que Joseph Kennedy pudo haber amasado parte de su riqueza durante la Ley Seca, mediante supuestos acuerdos con figuras vinculadas al crimen organizado para distribuir whisky escocés en el mercado estadounidense.

El anuncio de Netflix llega dos años después de los primeros rumores sobre el proyecto. En aquel momento, fuentes cercanas a la producción habían señalado a Variety que la serie buscaba convertirse en una versión estadounidense de "The Crown", el exitoso retrato de la realeza británica.

image Por ahora, Fassbender es el único actor confirmado, y aún se desconoce quién interpretará a John F. Kennedy. A lo largo de las últimas décadas, varias producciones abordaron la vida y el legado del carismático presidente. Entre ellas, la más emblemática sigue siendo "JFK: Caso abierto", de Oliver Stone, estrenada en 1991, con Kevin Costner en la piel del fiscal Jim Garrison, quien investigó las teorías conspirativas alrededor del magnicidio en Dallas. El clan Kennedy también ha sido retratado en otras ficciones televisivas. Martin Sheen protagonizó una miniserie en los años ochenta; Patrick Dempsey dio vida a un joven JFK en "JFK: su juventud rebelde"; y actores como Greg Kinnear, Bruce Greenwood, Martin Donovan y Rob Lowe interpretaron al presidente en diferentes etapas de su vida.