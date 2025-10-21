La serie de Netflix que tiene sospechosas coincidencias con el robo al museo del Louvre

La nueva película que está en Netflix sobre la mayor operación antiterrorista de España

La película de Netflix con historias cortas: un desesperante thriller sobre los minutos previos a un ataque nuclear

Según informaron medios locales, los delincuentes sustrajeron una diadema de María Amelia, última reina de Francia ; unos pendientes de esmeralda de María Luisa ; un broche relicario que lució Eugenia de Montijo ; y otro con una cascada de diamantes que Napoleón III le regaló el día de su boda.

El botín, de valor incalculable, y l a puesta en escena del robo recordaron inmediatamente a "Lupin" , la producción francesa que convirtió a Omar Sy en un símbolo global del “ladrón de guante blanco”.

"Lupin" la serie de Netflix que predijo el robo al Louvre.

"Lupin" la serie de Netflix que predijo el robo al Louvre.

Incluso, el alcalde de París, Ariel Weil, declaró poco después del robo que el trabajo de los delincuentes parecía “de Arsène Lupin” , el personaje literario que inspiró la serie.

Lupin narra la historia de Assane Diop (Omar Sy), un astuto ladrón inspirado en el clásico personaje creado por Maurice Leblanc en 1905. En la primera temporada, Diop planea un golpe maestro precisamente en el Museo del Louvre: un robo que involucra las joyas de la emperatriz Eugenia de Montijo.

Embed - Netflix lo predijo: ¿Lupin inspiró el robo real al Museo del Louvre?

El objetivo del protagonista no es solo la riqueza, sino la venganza contra la élite francesa que arruinó la vida de su padre, injustamente acusado de un crimen.

Embed - Lupin (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial I Netflix

El episodio inicial muestra cómo Diop se infiltra en el museo disfrazado para hacerse con un collar de diamantes de María Antonieta, una pieza legendaria expuesta temporalmente en el Louvre. La operación es tan precisa y elegante que muchos espectadores no dudaron en compararla con el reciente robo real.

El mito de Arsène Lupin

Producida por Louis Leterrier y Marcela Said, la serie francesa se convirtió en un fenómeno global tras su estreno en 2021.

En su primer mes superó los 70 millones de visualizaciones, posicionándose como una de las producciones más vistas en la historia de Netflix.

Los libros que inspiraron la serie de Netflix. Los libros que inspiraron la serie de Netflix. gentileza

Con tres temporadas disponibles y una cuarta programada para 2026, "Lupin" revitalizó el legado del famoso ladrón de ficción, reinterpretándolo en la Francia contemporánea.

El personaje de Arsène Lupin tuvo múltiples adaptaciones: desde la película de Jacques Becker en 1957 hasta la versión moderna de Jean-Paul Salomé en 2004, pasando por el icónico animé Lupin III dirigido por Hayao Miyazaki.