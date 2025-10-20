Un turista filmó a uno de los ladrones que robó joyas en el Museo del Louvre de París

El reciente robo de joyas en el Museo de Louvre de París preocupa a las autoridades de Francia. El hecho ocurrió el domingo por la mañana y las autoridades locales todavía no logran dar con los delincuentes .

Mientras la investigación avanza, es clave un video que trascendió en las redes sociales . Se trata de un registro fílmico que muestra a uno de los presuntos ladrones.

En el clip se observa a un hombre vestido con un chaleco amarillo, que rompe una vitrina de la galería Apolo del establecimiento , donde se exhiben gemas y joyas de la corona de Francia. El asaltante está de espaldas, mientras otras personas corren detrás durante la evacuación.

El canal de noticias local BFM TV compartió la filmación, que dura apenas unos segundos. Las imágenes son las primeras que se dieron a conocer sobre los delincuentes. Sin embargo, todavía no lograron localizarlos y se desconoce si ya fueron identificados .

| OCEAN’S ELEVEN EN EL LOUVRE: ¿EL ROBO DEL SIGLO? En 7 minutos se llevaron 9 joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina. Usaron un montacargas para entrar y huyeron en moto. Se les cayó por el camino la corona dañada de Eugenia. #LouvreHeist pic.twitter.com/33isKHDiuN pic.twitter.com/twzmeE2djJ

Como consecuencia del robo, el museo permaneció cerrado ayer y continuará así en la jornada actual . La fiscal de París, Laure Beccuau, manifestó al citado medio francés que se está buscando a un “comando” de cuatro personas .

Embed #París #Francia



Robo histórico en el Museo del Louvre @MuseeLouvre

Robo histórico en el Museo del Louvre

Ladrones profesionales sustrajeron joyas de valor incalculable, incluyendo la corona de la emperatriz Eugenia (1855), la cual fue hallada abollada en la ruta de escape.

De acuerdo a los datos oficiales, el asalto duró siete minutos y no dejó heridos. La fiscal detalló que los ladrones, que llevaban motosierras pequeñas, tenían el rostro tapado y huyeron “en motocicletas de alta cilindrada”.

Además, los asaltantes utilizaron un montacargas y fingieron ser obreros para acceder directamente a la sala en la Galería de Apolo. Una fuente cercana al caso detalló que todo sucedió entre las 09.30 y las 09.40, poco después de la apertura al público.

Robo de joyas en el Louvre de París, Francia Robo de joyas en el Louvre de París, Francia. X / @yolsclemente

Al respecto, el presidente de Francia Emmanuel Macron declaró vía X: “Recuperaremos las obras y los autores serán llevados ante la Justicia”.

Las joyas robadas del Louvre

En total, ocho joyas fueros robadas. No fueron nueve porque los ladrones perdieron en su huida la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

La corona está decorada con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según el portal del museo, y fue encontrada cerca del recinto. El ministerio de Cultura aseguró que su estado está siendo “examinado”.

The list of items stolen from the Louvre Museum on October 19, 2025 has been released



[ claudinebleublonderouge]pic.twitter.com/fTCAsBdxV5 — Massimo (@Rainmaker1973) October 20, 2025

Todos los objetos robados son del siglo XIX. Entre ellos figuran el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, dicta la página web del Louvre.

Los ladrones también se llevaron el collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes. La diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2.000 diamantes.