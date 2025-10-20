Avión se despistó, chocó contra un vehículo y terminó en el mar: 2 muertos

Un grave accidente aéreo ocurrió en la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong , cuando un avión de carga Boeing 747-481 , procedente de Dubái , se despistó durante el aterrizaje y terminó semihundido en el mar de China Meridional tras chocar con un vehículo de asistencia que se encontraba en la pista.

El siniestro, que involucró al vuelo EK9788 de Emirates SkyCargo, operado por la aerolínea turca Air ACT Cargo , provocó la muerte de dos trabajadores aeroportuarios .

De acuerdo con Man Ka-chai , jefe de investigación de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA), la aeronave había sido autorizada a aterrizar con normalidad en la pista norte del aeropuerto alrededor de las 3.50 (hora local).

El trayecto del avión que se despistó y terminó en el mar.

Sin embargo, el avión que nunca emitió señales de emergencia ni solicitó asistencia , perdió el control durante el aterrizaje , golpeó un vehículo de patrulla con dos operarios a bordo y atravesó el vallado perimetral , cayendo finalmente al mar.

Avión se despistó, chocó contra un vehículo y terminó dentro del mar: hay dos muertos

Equipos de rescate marítimos lograron extraer con vida a ambos trabajadores . Sin embargo, uno falleció momentos después en el lugar y el otro murió más tarde en el hospital North Lantau.

Embed [#HongKong]

Un avion cargo sort de la piste, percute un véhicule au sol et tombe dans la mer à l'aéroport de Hong Kong



Le vol AirACT 747-400 a dérapé hors de la piste après avoir atterri à l'aéroport de Hong Kong.



Selon certaines informations, l'avion a percuté un véhicule… pic.twitter.com/w6M4bLMf0P — XINFOLIVE (@xinfolive) October 19, 2025

Los cuatro tripulantes del carguero resultaron ilesos y fueron evacuados mediante los toboganes de emergencia.

Datos del portal especializado Flightradar24 indicaron que el Boeing 747-481 viajaba a 167 km/h al desviarse hacia el rompeolas y a 91 km/h cuando impactó contra el agua. El golpe destruyó gran parte del fuselaje delantero, que quedó semisumergido.

Embed New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025

El director de operaciones de la Autoridad Aeroportuaria, Steven Yiu, confirmó que el vehículo involucrado “se encontraba dentro de la zona de patrulla autorizada” y que las condiciones meteorológicas y de pista eran óptimas al momento del incidente.

También detalló que los trabajadores fallecidos “tenían más de una década de experiencia en operaciones aeroportuarias”.