Al menos 46 muertos tras una escalada militar en Gaza

A pesar del actual acuerdo de cese al fuego, la escalada militar en Gaza entre Israel y Hamás dejó al menos 46 muertos . El hecho se registró este domingo y fue confirmado por fuentes israelíes y palestinas.

Según indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), dos de sus soldados murieron en un ataque de Hamás. Cabe mencionar que, durante el incidente, Hamas disparó un misil antitanque y abrió fuego contra soldados israelíes que desmantelaban infraestructura en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

En respuesta, las FDI lanzaron una serie de ataques aéreos y de artillería contra varias zonas de la Franja de Gaza. Por su parte, las autoridades de salud en Gaza señalaron que al menos 44 palestinos murieron en los ataques israelíes .

Mahmoud Basal, vocero de la Defensa Civil de Gaza, detalló al portal de noticias Xinhua que equipos en el campo respondieron a más de 20 llamadas de emergencia desde las primeras horas del día. A pesar del último hecho, el ejército israelí anunció esta noche que había reanudado la implementación del acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza.

El vocero del ejército israelí, Avichay Adraee, destacó en una declaración que " las Fuerzas de Defensa de Israel han empezado a aplicar nuevamente el acuerdo de cese al fuego conforme a las directivas de nivel político , luego de una serie de importantes ataques aéreos perpetrados en respuesta a la violación del acuerdo por parte de Hamas".

En ese marco, el acuerdo de cese al fuego, alcanzado con mediación de Egipto, Qatar y Turquía bajo los auspicios de Estados Unidos, ha estado vigente desde el 10 de octubre. Ambas partes -Israel y Hamás- se habían comprometido al cese de las hostilidades.

Además habían pactado el intercambio de prisioneros y detenidos, a la retirada de las fuerzas israelíes de ciertas zonas del enclave y al ingreso de ayuda humanitaria y combustible para permitir a los equipos médicos y humanitarios reanudar sus operaciones.

Sin embargo, también se han intercambiado acusaciones de violación del acuerdo de cese al fuego.