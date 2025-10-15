Falló el motor de un avión de Aerolíneas que salió de Aeroparque y tuvo que aterrizar de emergencia en Ezeiza

Ocurrió esta mañana a segundos del despegue. La pista de Aeroparque quedó cerrada por más de dos horas debido a que el avión perdió partes metálicas.

El motor de un avión de Aerolíneas Argentinas que salió de Aeroparque falló y tuvo que aterrizar de emergencia en Ezeiza

Esta mañana un avión de Aerolíneas Argentinas, que se dirigía a Córdoba, tuvo una falla en uno de sus motores durante el despegue y perdió partes metálicas que quedaron esparcidas sobre la pista del Aeroparque Jorge Newbery.

El incidente obligó a las autoridades aeroportuarias a suspender todas las operaciones por más de dos horas, mientras se realizaban tareas de limpieza y verificación del asfalto.

El avión aterrizó en Ezeiza El vuelo AR1526, operado por un Boeing 737-800 matrícula LV-FSK, despegó a las 9:39 rumbo a Córdoba. Según confirmaron fuentes de la empresa a La Nación, poco después de levantar vuelo el motor izquierdo presentó una falla mecánica.

La trayectoria del Boeing 737 LV-FSK de Aerolíneas Argentinas, operando el vuelo AR 1526 entre Aeroparque y Córdoba, que se desvió a Ezeiza por una falla de motor a los segundos de despegar. Un video que circuló en redes sociales muestra el momento en que se produce una explosión en el motor, generando pánico entre los pasajeros.

La tripulación actuó siguiendo los protocolos de seguridad y dirigió la aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el avión aterrizó de emergencia sin inconvenientes.