Científicos del Conicet descubren en La Rioja fósiles de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

Un equipo de científicos pertenecientes al Conicet , el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), y universidades públicas, incluyendo la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de La Rioja , han identificado una nueva especie de dinosaurio llamada Huayracursor jaguensis.

Este descubrimiento, cuyos restos fósiles datan de hace aproximadamente 231 millones de años , ocurrió en la provincia de La Rioja, Argentina, específicamente en la Formación Santo Domingo, dentro de la Quebrada de Santo Domingo.

La investigación sobre esta especie, que fue publicada en la prestigiosa revista Nature, destaca que el Huayracursor jaguensis es uno de los dinosaurios más antiguos que ya mostraba el cuello largo y el cuerpo grande al mismo tiempo , una combinación de características nunca vistas en ejemplares de hace más de 220 millones de años.

La científica Julia Desojo, coautora del estudio y presidenta de la Asociación Paleontológica Argentina, señaló que el cuello largo y el mayor tamaño corporal son dos características que, hasta ahora, no se habían encontrado combinadas en un esqueleto articulado de dinosaurio.

La nueva especie es un dinosaurio herbívoro que forma parte del grupo de los sauropodomorfos, un linaje que incluye a los posteriores dinosaurios gigantes como el Patagotitan y el Argentinosaurus . Los científicos analizaron las vértebras del cuello y detectaron que eran significativamente más largas de lo habitual.

Se estima que un individuo adulto de Huayracursor jaguensis medía aproximadamente dos metros de longitud y tenía una masa corporal de 18 kilogramos. Este peso es más del doble que el de otros dinosaurios conocidos de ese mismo período.

El nombre del dinosaurio rinde homenaje a su origen: "Huayra" significa viento en quechua, "cursor" significa corredor en latín, y "jaguensis" hace referencia a Jagüé, la zona del hallazgo. Su nombre completo se traduce como "corredor del viento de Jagüé".

El equipo de investigación estuvo dirigido por Martín Hechenleitner, investigador en paleontología del Conicet. El descubrimiento ocurrió en 2018 en una región montañosa previamente inexplorada. Los investigadores enfrentaron grandes dificultades para recuperar el esqueleto, ya que la zona se encuentra a más de 3.000 metros de altura, presentando mal de altura por la escasez de oxígeno, además de un clima extremo y adverso con mucho viento y variaciones drásticas de temperatura.

El esqueleto encontrado estaba articulado y conservaba huesos del cráneo y del cuerpo en muy buenas condiciones. Es el esqueleto más completo de un dinosaurio de ese periodo fuera de las famosas cuencas de Sudamérica.

Además de la antigüedad de la especie, el contexto geológico del hallazgo es crucial, ya que los fósiles se encontraron en una nueva Cuenca Triásica.

La doctora Desojo indicó que hacía más de 50 años que no se identificaban nuevas regiones fosilíferas o cuencas sedimentarias que pudieran albergar fósiles de tanta antigüedad, lo que abre una perspectiva prometedora para futuras investigaciones.

Este descubrimiento refuerza la idea de que ya existía la coexistencia y diversificación de varios linajes de sauropodomorfos en el Triásico Superior, lo que sugiere que la aparición del cuello largo y el cuerpo grande probablemente ocurrió antes y en más regiones de lo que se pensaba.