Explotó en un colegio de Palermo otro "experimento del volcán" y hay 4 heridos

Un grave accidente escolar ocurrió este miércoles al barrio porteño de Palermo , donde tres menores de edad y una madre resultaron con quemaduras tras la explosión de un experimento durante una Feria de Ciencias en el Colegio Guadalupe , ubicado en Paraguay 3925 .

Explotó el volcán que llevó a la feria de ciencias: decenas de heridos y una nena podría perder el ojo

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando un grupo de alumnos realizaba el “experimento del volcán” , que utiliza alcohol y fuego para simular una erupción. La mezcla provocó una fuerte explosión dentro del aula, alcanzando a varios estudiantes y a una madre que se encontraba presente.

Días atrás ocurrió lo mismo en Pergamino, donde el accidente dejó a más de una docena de niños heridos . Así fue la explosión:

Personal de la Comisaría Vecinal 14-A acudió rápidamente al lugar junto con ambulancias del SAME , que asistieron a las víctimas.

Una explosión ocurrida durante una feria de ciencias en una escuela de Rancagua, una pequeña localidad de Pergamino, generó una escena de pánico y conmoción. Más de una decena de personas resultaron heridas, en su mayoría niños y adolescente.

El más afectado es un adolescente de 16 años , quien sufrió quemaduras en el pecho y el rostro y fue trasladado de urgencia al Hospital Gutiérrez .

Otros dos menores, de 13 y 14 años, también fueron derivados al mismo centro de salud con lesiones similares, aunque de menor gravedad.

En tanto, la madre de uno de los alumnos fue asistida en el lugar por quemaduras en las manos.

El impactante relato sobre la explosión

María Cornejo, madre de una alumna, contó a TN que los estudiantes estaban dentro del aula cuando ocurrió la explosión: "Fue durante una Feria de Ciencias donde se hizo el experimento del volcán que terminó explotando. Uno de los chicos de cuarto año resulto bastante herido, están todos muy shockeados".

"Es la misma historia del volcán con mala instrumentación, habiendo pasado esto hace re poco (la explosión en una escuela de Pergamino). Nosotros no sabíamos de qué era el experimento si no hubiéramos sugerido que lo cancelaran", detalló.

Federico, un estudiante de tercer año, relató: "El chico se prendió fuego de pies a cabeza, es conocido, estamos todos muy conmocionados. Estaba al lado mío, vi que se prendió fuego entero".

"Sé que estaban manipulando alcohol y fuego. El fuego lo manipulaban los chicos, estaban los profes dando vueltas, pero no había ninguna precaución, no había ningún tipo de extintor, nada", lamentó sobre la falta de precauciones.

Finalmente, contó que un profesor le tiró un guardapolvo para controlar las llamas y otro "se le tiró encima para apagarlo" y el "nuestro se escondió".