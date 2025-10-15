15 de octubre de 2025 - 13:00

Explotó en un colegio de Palermo otro "experimento del volcán" y hay 4 heridos

Los heridos son tres alumnos y una madre. Uno de los estudiantes, de 16 años, sufrió heridas graves.

Explotó en un colegio de Palermo otro experimento del volcán y hay 4 heridos: Se prendió fuego entero.

Explotó en un colegio de Palermo otro "experimento del volcán" y hay 4 heridos: "Se prendió fuego entero".

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un grave accidente escolar ocurrió este miércoles al barrio porteño de Palermo, donde tres menores de edad y una madre resultaron con quemaduras tras la explosión de un experimento durante una Feria de Ciencias en el Colegio Guadalupe, ubicado en Paraguay 3925.

Leé además

exploto el volcan que llevo a la feria de ciencias: decenas de heridos y una nena podria perder el ojo

Explotó el volcán que llevó a la feria de ciencias: decenas de heridos y una nena podría perder el ojo

Por Redacción Sociedad
El motor de un avión de Aerolíneas Argentinas que salió de Aeroparque falló y tuvo que aterrizar de emergencia en Ezeiza

Falló el motor de un avión de Aerolíneas que salió de Aeroparque y tuvo que aterrizar de emergencia en Ezeiza

Por Redacción Sociedad

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando un grupo de alumnos realizaba el “experimento del volcán”, que utiliza alcohol y fuego para simular una erupción. La mezcla provocó una fuerte explosión dentro del aula, alcanzando a varios estudiantes y a una madre que se encontraba presente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CuelloRodrigo/status/1976670910334840862&partner=&hide_thread=false

Tres menores internados: hay uno en grave estado

Personal de la Comisaría Vecinal 14-A acudió rápidamente al lugar junto con ambulancias del SAME, que asistieron a las víctimas.

El más afectado es un adolescente de 16 años, quien sufrió quemaduras en el pecho y el rostro y fue trasladado de urgencia al Hospital Gutiérrez.

Otros dos menores, de 13 y 14 años, también fueron derivados al mismo centro de salud con lesiones similares, aunque de menor gravedad.

En tanto, la madre de uno de los alumnos fue asistida en el lugar por quemaduras en las manos.

El impactante relato sobre la explosión

María Cornejo, madre de una alumna, contó a TN que los estudiantes estaban dentro del aula cuando ocurrió la explosión: "Fue durante una Feria de Ciencias donde se hizo el experimento del volcán que terminó explotando. Uno de los chicos de cuarto año resulto bastante herido, están todos muy shockeados".

"Es la misma historia del volcán con mala instrumentación, habiendo pasado esto hace re poco (la explosión en una escuela de Pergamino). Nosotros no sabíamos de qué era el experimento si no hubiéramos sugerido que lo cancelaran", detalló.

Federico, un estudiante de tercer año, relató: "El chico se prendió fuego de pies a cabeza, es conocido, estamos todos muy conmocionados. Estaba al lado mío, vi que se prendió fuego entero".

"Sé que estaban manipulando alcohol y fuego. El fuego lo manipulaban los chicos, estaban los profes dando vueltas, pero no había ninguna precaución, no había ningún tipo de extintor, nada", lamentó sobre la falta de precauciones.

Finalmente, contó que un profesor le tiró un guardapolvo para controlar las llamas y otro "se le tiró encima para apagarlo" y el "nuestro se escondió".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cursos gratuitos en Mendoza: más de 78 mil personas ya tomaron la capacitación del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP).

Atención empleados públicos: cuáles son los cursos gratuitos y con certificación oficial que se dictan en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Repudio por una publicidad en San Juan: promocionan una fiesta con el secuestro de una mujer

Repudio por una publicidad en San Juan: promocionan una fiesta con el "secuestro" de una mujer

Por Ignacio Ellena
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 15 de octubre

Por Redacción Sociedad
Clases suspendidas por Zonda | Foto ilustrativa - Archivo Los Andes

Turno tarde: clases suspendidas por Zonda en un departamento de Mendoza

Por Redacción Sociedad