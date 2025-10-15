15 de octubre de 2025 - 17:32

"Ciudad, corazón de mamá": una tarde de juegos, sorteos y música en vivo en los jardines de la Nave Cultural

La capital celebra el Día de la Madre con una jornada gratuita que combinará diversión, regalos y un cierre musical de lujo a cargo de la banda mendocina Bye Bye. Será este sábado 18, de 18 a 21h. Entrada sin costo.

Por Redacción

La Ciudad de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo, invita a todas las mamás capitalinas a disfrutar de un atardecer especial pensada para ellas. Bajo el nombre de “Ciudad, corazón de mamá”, el evento se desarrollará este sábado 18 como previa del Día de la Madre que se celebra el domingo.

La propuesta, cuya entrada será sin costo, se desarrollará de 18 a 21 h en los jardines de la Nave Cultural. La idea es compartir un encuentro entre mujeres madres con juegos, sorpresas y música en vivo. Además, durante la jornada, se sortearán bicicletas y otros obsequios.

Con el objetivo de celebrar en comunidad, se invita a las vecinas a disfrutar de este espacio de agasajo al aire libre, que contará con livings en este atractivo espacio de la Ciudad para compartir, cómodamente, de un entretenido encuentro.

Un cierre musical para bailar

La fiesta culminará con el show en vivo de Bye Bye, banda mendocina nacida en 2017 en la Ciudad de Mendoza, reconocida por su energía, versatilidad y repertorio de hits bailables que recorren el rock, pop, reggae y ritmos fiesteros. Con la cantante Laura “Lali” Carubín al frente, el grupo está integrado por músicos profesionales que ofrecen un espectáculo dinámico y de primer nivel.

Banda musical Bye Bye

Además, tocarán los DJ’s Cristian Bloin, Carlos Olguín y Eloy Aguilar.

“Ciudad, corazón de mamá” será una oportunidad ideal para compartir, bailar y disfrutar entre mamás un momento muy especial.

