Ciudad en obras: Ulpiano Suarez recorrió distintos trabajos que transforman la capital

El intendente de la Ciudad visitó trabajos de infraestructura y mejoras edilicias que lleva adelante el municipio, como así también obras que están realizando inversores privados.

Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, optimizar servicios y garantizar espacios públicos más seguros y accesibles, el municipio continúa ejecutando obras en diversos sectores de la capital. Ulpiano Suarez realizó una recorrida por esas intervenciones que se desarrollan simultáneamente en distintos sitio: visitó el Centro Veterinario de La Favorita, también se presentó en el jardín maternal Mimitos y en el desarrollo inmobiliario Civit Avenue, estuvo en las obras que se ejecutan en el Instituto Nadino y en trabajos de construcción de rampas en la Tercera y Sexta Sección.

En primer término, supervisó las obras de refacción en el Centro Veterinario, ubicado en el barrio La Favorita, que permitirá fortalecer la atención y el bienestar animal a través de un servicio más funcional. Entre las labores que allí se están realizando, se destacan trabajos de impermeabilización, colocación de cielorraso, mantenimiento de muros, zócalos y contrapisos, pintura general interior y exterior, intervención con tres aberturas de emergencia, construcción de rampas para personas con discapacidad, mantenimiento eléctrico y sanitario.

“El Centro Veterinario está ubicado es un punto estratégico. Se pensó justamente por el crecimiento poblacional que ha tenido la Ciudad hacia el oeste y porque también coincide con un aumento exponencial de animales domésticos, perros y gatos, muchos de ellos considerados comunitarios o callejeros. La idea es que la población que actualmente vive en esta zona haga uso de este servicio, porque necesitamos que haya responsabilidad en tenencia. Queremos que se realicen castraciones, vacunación antirrábica, desparasitaciones y todo lo que implica proteger la salud integral de los animales, que también son parte de la comunidad”, manifestó Patricia Aldunate, directora de Salud.

Posteriormente, el intendente visitó el jardín maternal Mimitos, situado en el barrio Flores, donde grafiteros que fueron encontrados responsables de vandalizar la vía pública, para evitar ser sancionados, están pintando tanto los muros internos como los externos, poniendo en valor este espacio tan importante para el municipio.