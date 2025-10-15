Formación y empleo: más de 600 personas se capacitan con el acompañamiento de Maipú Municipio

La Municipalidad de Maipú , a través de la Dirección de Empleo y Capacitación , acompañó a más de 600 vecinos en su formación laboral , consolidando espacios de aprendizaje, oportunidades de empleo y fortalecimiento del desarrollo productivo local.

Durante el período 2024-2025, la Dirección de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Maipú resaltó por su importante impacto en la formación y la inserción laboral de los vecinos del departamento. Las acciones desarrolladas durante este período reafirman el compromiso de la gestión del intendente Matías Stevanato con la generación de oportunidades y el desarrollo productivo local.

En lo que va del año, la oficina se consolidó como un espacio clave de encuentro entre la oferta y la demanda laboral. Un total de 1.480 personas se acercaron para registrar su currículum vitae, realizar entrevistas de trabajo y acceder a los programas de empleo disponibles.

Uno de los ejes centrales de la dirección es la formación profesional, mediante la cual más de 600 vecinos completaron distintos ciclos de capacitación. Las propuestas incluyeron desde clases magistrales hasta trayectorias de tres meses en oficios con alta demanda en el mercado, como gastronomía, textil, electricidad domiciliaria, reparación de electrodomésticos, construcción en seco y revestimientos modernos. Estos talleres brindan herramientas concretas para el trabajo y fortalecen la economía local al generar mano de obra calificada.

Además, la dirección impulsó talleres de orientación laboral destinados a mejorar las habilidades de búsqueda de empleo: más de 800 personas participaron en instancias de capacitación sobre elaboración de currículum vitae y técnicas para afrontar entrevistas laborales. A su vez, más de 150 vecinos lograron su inserción laboral en comercios, industrias y empresas locales a través de los programas de fomento al empleo.

De cara al 2026, ya se proyecta una nueva oferta de capacitaciones, incorporando temáticas innovadoras y tradicionales, como Inteligencia Artificial aplicada a la empleabilidad, Ceremonial y Protocolo, Pintura en obra, entre otras propuestas orientadas a las necesidades del territorio.