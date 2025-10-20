Se fracturó el pie a 80 metros de profundidad en la "Pirámide Acodada": así fue el intenso rescate

Un difícil e intenso rescate se produjo en Egipto luego de que una turista procedente de España se fracturó un pie mientras recorría la Pirámide Acodada en Dahshur. Debido a esto, la mujer quedó atrapada a unos 80 metros de profundidad en una rampa de madera con ángulo de 26 grados.

Un turista filmó a uno de los ladrones que robó joyas en el Museo del Louvre de París

Ese contexto provocó que el rescate fuese muy complejo y exigiera descender por un pasaje estrecho de apenas un metro de ancho y alto. Finalmente, tras un gran operativo que duró más de una hora, la mujer pudo ser salvada para luego ser llevada por los equipos de emergencia a un hospital.

El incidente ocurrió este domingo a unos 40 kilómetros al sur de El Cairo, capital egipcia. Una llamada de emergencia alertó sobre una persona herida en la pirámide y exigían intervención inmediata. Dos paramédicos escucharon los gritos de auxilio, y se trasladaron de inmediato al lugar.

Cuando llegaron al acceso del monumento encontraron a la turista dentro de la pirámide, acompañada por su esposo. La víctima no se encontraba atacada en la cueva, pero su lesión le impedía moverse por sus propios medios. Su pareja tampoco podía ayudarla a salir, por lo que el operativo era necesario.

Durante el rescate, los paramédicos inmovilizaron la fractura del pie utilizando una tabla rígida y un cinturón especial. La camilla con la turista fue trasladada con cuidado a través del estrecho pasaje, a veces gateando, hasta alcanzar el exterior. Tras salir, fue llevada en ambulancia para recibir atención.

Sobre la Pirámide Acodada: su nombre lo anticipa

Cabe mencionar que la Pirámide Acodada, construida por orden del rey Seneferu, se caracteriza por sus rampas inclinadas, pasillos estrechos y bajos techos. Esto provoca que cualquier incidente dentro de su interior sea especialmente complicado.

En tanto, esto ha provocado diversas críticas de miles de personas que cuestionan los permisos para ingresar a la pirámide. Sin embargo, al ser un lugar que recibe millones de turistas, el gobierno egipcio nunca avanzó con restricciones.

Su nombre se debe al cambio en el ángulo de inclinación de la estructura a mitad de altura, diseñado para garantizar la estabilidad de la construcción. Por lo tanto, los turistas y miles de personas que asisten a este lugar conocen de antemano el peligro que se corre al intentar incursionar por la pirámide.