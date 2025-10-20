Un argentino se atendió en un hospital de Chile y le robó al médico una maleta valuada en millones de pesos

El acusado del robo estaba en una situación migratoria irregular. En tanto, la víctima participaba de un congreso internacional.

Un ciudadano argentino en situación migratoria irregular fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile tras robarle una maleta a un médico que participaba en un congreso internacional en el hospital Padre Las Casas, ubicado en la región sureña de La Araucanía.

El hecho ocurrió cuando el profesional de la salud denunció la desaparición de su bolso, valuado en 2,5 millones de pesos chilenos (unos 2.600 dólares), que contenía diversos objetos personales y de trabajo.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Temuco iniciaron las diligencias y, tras revisar registros y testimonios, constataron que el principal sospechoso había estado hospitalizado días antes en el mismo recinto de la ciudad de Temuco.

El operativo permitió ubicarlo en la localidad de Labranza, donde fue detenido en flagrancia. La PDI recuperó la totalidad de las especies robadas y las devolvió al médico afectado, informó el diario trasandino BioBioChile.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al fiscal de turno y a las autoridades migratorias, dado que el detenido se encontraba en Chile de manera irregular. En paralelo, se informó que el Ministerio Público evalúa eventuales cargos por hurto simple y permanencia ilegal en el país.