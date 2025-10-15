Atención viajeros: el nuevo centro comercial que abrirá en Chile en 2026 y promete ser furor

Cada vez que se anuncia un fin de semana largo, miles de argentinos cruzan la cordillera hacia Chile para aprovechar precios más bajos, mayor oferta y un entorno distinto. El nuevo Centro Comercial Rosa Emilia promete convertirse en un imán para ese flujo constante de turistas del sur argentino cuando abra sus puertas en 2026.
Mall Marina Arauco (Viña del Mar, Chile) - Gentileza Agencia Uno
Mall Marina Arauco (Viña del Mar, Chile) - Gentileza Agencia Uno
El nuevo centro comercial ubicado en Chile
El proyecto, con una inversión estimada de 4,88 millones de dólares, se levantará en pleno centro de Puerto Varas.
- Se construirá sobre un terreno de 11.127 metros cuadrados, y en su primera etapa abarcará 2.833,76 m², con 19 locales comerciales, oficinas, terrazas con vista al lago Llanquihue, estacionamientos y áreas de descanso.
- La arquitectura combinará diseño contemporáneo con materiales de la región y criterios de sustentabilidad, buscando reflejar la identidad patagónica del sur chileno.
Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web
Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web
La razón de su construcción
El proyecto responde al crecimiento sostenido del turismo de compras. Más del 60% de las ventas de Puerto Varas durante los fines de semana proviene de clientes argentinos, una tendencia estable desde 2024. La mayoría de los visitantes llega desde Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche y Dina Huapi, cruzando el Paso Internacional Cardenal Samoré, uno de los más transitados del país.
Las autoridades chilenas estiman que más de 8.000 argentinos cruzan cada fin de semana largo, cifra que aumenta durante Semana Santa y las Fiestas Patrias. Este movimiento ha impulsado la economía local, fomentando la hotelería, el transporte, el empleo y la apertura de nuevos espacios comerciales en Puerto Varas, Osorno y Puerto Montt.
Precios en Chile: cuánto salen los Smart TV, ¿conviene? En la foto, el Mall Marina de Viña del Mar (Claudio Gutiérrez / Los Andes)
Precios en Chile: cuánto salen los Smart TV, ¿conviene? En la foto, el Mall Marina de Viña del Mar (Claudio Gutiérrez / Los Andes)
El Centro Comercial Rosa Emilia se integra en esa dinámica como una apuesta estratégica para consolidar el vínculo económico y cultural entre ambos lados de la cordillera. Empresarios locales aseguran que “el turista argentino es parte esencial del desarrollo del sur de Chile” y que este proyecto busca ofrecer una experiencia que combine consumo, paisaje y gastronomía.
Cuando esté operativo, el nuevo shopping no solo reforzará la posición de Puerto Varas como destino de compras y experiencias, sino que también profundizará la interdependencia económica entre la Patagonia chilena y las provincias argentinas vecinas.