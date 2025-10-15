Atención viajeros: el nuevo centro comercial que abrirá en Chile en 2026 y promete ser furor

El nuevo centro comercial abrirá sus puertas en 2026. La inversión estimada es de 4,8 millones de dólares.

Mall Marina Arauco (Viña del Mar), uno de los más visitados en Chile - Claudio Gutiérrez / Archivo Los Andes

Cada vez que se anuncia un fin de semana largo, miles de argentinos cruzan la cordillera hacia Chile para aprovechar precios más bajos, mayor oferta y un entorno distinto. El nuevo Centro Comercial Rosa Emilia promete convertirse en un imán para ese flujo constante de turistas del sur argentino cuando abra sus puertas en 2026.

Mall Marina Arauco (Viña del Mar, Chile) - Gentileza Agencia Uno Mall Marina Arauco (Viña del Mar, Chile) - Gentileza Agencia Uno El nuevo centro comercial ubicado en Chile El proyecto, con una inversión estimada de 4,88 millones de dólares, se levantará en pleno centro de Puerto Varas.

- Se construirá sobre un terreno de 11.127 metros cuadrados, y en su primera etapa abarcará 2.833,76 m², con 19 locales comerciales, oficinas, terrazas con vista al lago Llanquihue, estacionamientos y áreas de descanso.

- La arquitectura combinará diseño contemporáneo con materiales de la región y criterios de sustentabilidad, buscando reflejar la identidad patagónica del sur chileno.

Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web La razón de su construcción El proyecto responde al crecimiento sostenido del turismo de compras. Más del 60% de las ventas de Puerto Varas durante los fines de semana proviene de clientes argentinos, una tendencia estable desde 2024. La mayoría de los visitantes llega desde Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche y Dina Huapi, cruzando el Paso Internacional Cardenal Samoré, uno de los más transitados del país.