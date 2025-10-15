15 de octubre de 2025 - 20:33

Atención viajeros: el nuevo centro comercial que abrirá en Chile en 2026 y promete ser furor

El nuevo centro comercial abrirá sus puertas en 2026. La inversión estimada es de 4,8 millones de dólares.

Mall Marina Arauco (Viña del Mar), uno de los más visitados en Chile - Claudio Gutiérrez / Archivo Los Andes
Mall Marina Arauco (Viña del Mar), uno de los más visitados en Chile - Claudio Gutiérrez / Archivo Los Andes

Foto:

Por Redacción Economía

Cada vez que se anuncia un fin de semana largo, miles de argentinos cruzan la cordillera hacia Chile para aprovechar precios más bajos, mayor oferta y un entorno distinto. El nuevo Centro Comercial Rosa Emilia promete convertirse en un imán para ese flujo constante de turistas del sur argentino cuando abra sus puertas en 2026.

Leé además

un nuevo boom turistico: los datos que posicionan a chile como uno de los destinos mas elegidos

Un nuevo boom turístico: los datos que posicionan a Chile como uno de los destinos más elegidos

Por Redacción Economía
Fuerte sismo en Chile se sintió con intensidad en Mendoza

Fuerte sismo en Chile se sintió con intensidad en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Mall Marina Arauco (Viña del Mar, Chile) - Gentileza Agencia Uno
Mall Marina Arauco (Viña del Mar, Chile) - Gentileza Agencia Uno
Mall Marina Arauco (Viña del Mar, Chile) - Gentileza Agencia Uno

El nuevo centro comercial ubicado en Chile

El proyecto, con una inversión estimada de 4,88 millones de dólares, se levantará en pleno centro de Puerto Varas.

- Se construirá sobre un terreno de 11.127 metros cuadrados, y en su primera etapa abarcará 2.833,76 m², con 19 locales comerciales, oficinas, terrazas con vista al lago Llanquihue, estacionamientos y áreas de descanso.

- La arquitectura combinará diseño contemporáneo con materiales de la región y criterios de sustentabilidad, buscando reflejar la identidad patagónica del sur chileno.

Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web
Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web
Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web

La razón de su construcción

El proyecto responde al crecimiento sostenido del turismo de compras. Más del 60% de las ventas de Puerto Varas durante los fines de semana proviene de clientes argentinos, una tendencia estable desde 2024. La mayoría de los visitantes llega desde Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche y Dina Huapi, cruzando el Paso Internacional Cardenal Samoré, uno de los más transitados del país.

Las autoridades chilenas estiman que más de 8.000 argentinos cruzan cada fin de semana largo, cifra que aumenta durante Semana Santa y las Fiestas Patrias. Este movimiento ha impulsado la economía local, fomentando la hotelería, el transporte, el empleo y la apertura de nuevos espacios comerciales en Puerto Varas, Osorno y Puerto Montt.

Precios en Chile: cuánto salen los Smart TV, ¿conviene? En la foto, el Mall Marina de Viña del Mar (Claudio Gutiérrez / Los Andes)
Precios en Chile: cuánto salen los Smart TV, ¿conviene? En la foto, el Mall Marina de Viña del Mar (Claudio Gutiérrez / Los Andes)
Precios en Chile: cuánto salen los Smart TV, ¿conviene? En la foto, el Mall Marina de Viña del Mar (Claudio Gutiérrez / Los Andes)

El Centro Comercial Rosa Emilia se integra en esa dinámica como una apuesta estratégica para consolidar el vínculo económico y cultural entre ambos lados de la cordillera. Empresarios locales aseguran que “el turista argentino es parte esencial del desarrollo del sur de Chile” y que este proyecto busca ofrecer una experiencia que combine consumo, paisaje y gastronomía.

Cuando esté operativo, el nuevo shopping no solo reforzará la posición de Puerto Varas como destino de compras y experiencias, sino que también profundizará la interdependencia económica entre la Patagonia chilena y las provincias argentinas vecinas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El camionero mendocino detenido en Chile. Gentileza Los Andes Online. 

Camionero mendocino detenido en Chile: quiso contrabandear fuegos artificiales, anabólicos y repuestos

Por Redacción Policiales
Falabella liquida jeans y pantalones desde 7.990 chilenos: hay retiro gratis

Falabella liquida jeans y pantalones desde 7.990 chilenos: hay retiro gratis

Por Redacción Economía
Misterioso despliegue de aviones militares chilenos y británicos movilizó a la Fuerza Aerea Argentina.

Misterioso despliegue de aviones ingleses con apoyo de aeronaves chilenas en el Sur movilizó a la Fuerza Aérea Argentina

Por Redacción Sociedad
Falabella liquida Smart TV desde 129.990 chilenos en su outlet: hay retiro gratis

Falabella Outlet liquida Smart TV desde 129.990 chilenos: hay retiro gratis

Por Redacción Economía