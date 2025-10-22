La imperdible comedia romántica que tiene a Diego Peretti y la rompe en Netflix

Netflix sigue apostando por el cine argentino y una película protagonizada por Diego Peretti se convirtió en una de las sorpresas del momento. Gracias a su mezcla perfecta de humor, ternura y reflexión sobre el amor adulto, el filme conquista entre los usuarios de la plataforma de streaming.
Con un tono liviano pero sincero, “Sin hijos” es una comedia romántica que no solo tiene como disparador la risa sino que también invita a pensar en los vínculos familiares, las segundas oportunidades y las contradicciones de la vida moderna. El filme tiene diez años, pero hace poco llegó a la plataforma de la N roja.
De qué trata “Sin hijos” en Netflix
Embed - Sin hijos - Trailer
La historia sigue a Gabriel (Diego Peretti), un padre separado que dedica todo su tiempo y energía a su hija Sofía, una niña de ocho años con la que comparte una relación entrañable. Su vida parece estar en equilibrio hasta que Vicky (Maribel Verdú), una amiga de la juventud, regresa inesperadamente y reaviva un amor que parecía olvidado.
El problema surge cuando Gabriel descubre que Vicky no quiere saber nada de hombres con hijos. Para no perderla, decide ocultarle la existencia de Sofía, iniciando una cadena de enredos tan absurdos como emotivos. A medida que intenta sostener la mentira, la historia expone las tensiones entre la paternidad, el deseo y la necesidad de reconstruirse después de una separación.
Diego Peretti y otra de Netflix, pero con Ricardo Darín
Netflix prepara el lanzamiento de “Lo dejamos acá”, una nueva película argentina que unirá a Ricardo Darín y Peretti en una historia cargada de ironía, introspección y giros inesperados.
La dirección estará a cargo de Hernán Goldfrid, mientras que el guion fue escrito por Emanuel Diez, quien reveló la noticia en sus redes sociales. Darín interpretará a un psicoanalista que comienza a poner en duda los métodos tradicionales de la terapia, mientras que Peretti será un escritor atravesado por una crisis creativa. Lo que empieza como una consulta profesional se transforma poco a poco en un juego de poder, manipulación y redescubrimiento personal.