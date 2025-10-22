22 de octubre de 2025 - 11:20

La imperdible comedia romántica que tiene a Diego Peretti y la rompe en Netflix

El filme aborda el amor adulto y el conflicto entre quienes tienen hijos y los que no quieren saber nada con la paternidad.

La película de Diego Peretti que la rompe en Netflix.

La película de Diego Peretti que la rompe en Netflix.

Netflix sigue apostando por el cine argentino y una película protagonizada por Diego Peretti se convirtió en una de las sorpresas del momento. Gracias a su mezcla perfecta de humor, ternura y reflexión sobre el amor adulto, el filme conquista entre los usuarios de la plataforma de streaming.

Con un tono liviano pero sincero, “Sin hijos” es una comedia romántica que no solo tiene como disparador la risa sino que también invita a pensar en los vínculos familiares, las segundas oportunidades y las contradicciones de la vida moderna. El filme tiene diez años, pero hace poco llegó a la plataforma de la N roja.

De qué trata “Sin hijos” en Netflix

Embed - Sin hijos - Trailer

La historia sigue a Gabriel (Diego Peretti), un padre separado que dedica todo su tiempo y energía a su hija Sofía, una niña de ocho años con la que comparte una relación entrañable. Su vida parece estar en equilibrio hasta que Vicky (Maribel Verdú), una amiga de la juventud, regresa inesperadamente y reaviva un amor que parecía olvidado.

El problema surge cuando Gabriel descubre que Vicky no quiere saber nada de hombres con hijos. Para no perderla, decide ocultarle la existencia de Sofía, iniciando una cadena de enredos tan absurdos como emotivos. A medida que intenta sostener la mentira, la historia expone las tensiones entre la paternidad, el deseo y la necesidad de reconstruirse después de una separación.

