Cuándo estrena la quinta temporada de Emily in Paris: la confirmación oficial de Netflix

Netflix confirmó la fecha de estreno de la quinta temporada de “Emily en París” , la exitosa serie protagonizada por Lily Collins, y presentó su primer adelanto oficial. La nueva entrega llegará a la plataforma el 18 de diciembre y promete grandes cambios para la protagonista.

Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas mendocinas este jueves 23 de octubre

Una parábola moderna entre música, arte y teatro: "La historia del soldado", de Stravinsky, revive en Mendoza

En el breve avance que compartió el servicio de streaming, Emily Cooper aparece disfrutando de un nuevo comienzo en Roma , con un trabajo distinto y un nuevo interés amoroso interpretado por el actor italiano Eugenio Franceschini , quien dará vida a Marcello.

El teaser muestra a la joven dejando atrás parte de su vida en la capital francesa para explorar un nuevo destino, aunque sin perder su característico encanto ni su estilo.

“ Nuevas ciudades, el mismo encanto . Emily en París vuelve el 18 de diciembre, solo en Netflix”, anunció la cuenta oficial de la plataforma en X (antes Twitter), junto a imágenes de la protagonista recorriendo las calles de Italia.

La ficción, creada por Darren Star, sigue la historia de Emily Cooper, una joven ejecutiva de marketing que se muda de Chicago a París para trabajar en una agencia de publicidad y termina envuelta en enredos amorosos, laborales y culturales.

A lo largo de las cuatro temporadas anteriores, la serie se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix, con una fuerte presencia de moda, escenarios europeos y romances cruzados.

Emily in Pariis

Aunque la plataforma no dio detalles sobre la trama completa de los nuevos episodios, trascendió que la quinta temporada contará con diez capítulos y será la última. De esta forma, la historia de Emily llegará a su cierre después de cuatro años de éxito global y numerosas nominaciones a premios internacionales.

Con el final a la vista, los fanáticos esperan descubrir cómo se resolverán los conflictos amorosos y profesionales de la protagonista, que ahora deberá elegir entre su vida en París y su nueva oportunidad en Roma.