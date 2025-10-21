La película de Netflix con historias cortas: un desesperante thriller sobre los minutos previos a un ataque nuclear

El filme se divide en varias pequeñas historias, de no más de 20 minutos. De ellos depende la continuidad de la tierra.

Netflix suma a su catálogo una de las películas más esperadas del año y es de producción propia. Este thriller político, tenso y asfixiante marca su primer filme desde “Detroit” (2017) y promete ser uno de los grandes estrenos de 2025.

“Una casa llena de dinamita” representa el regreso de Kathryn Bigelow, la directora ganadora del Óscar detrás de "The Hurt Locker" y "Zero Dark Thirty". La producción evita los recursos efectistas y apuesta por una dirección sobria y precisa, con un control narrativo total y un montaje impecable a cargo de Kirk Baxter, ganador de dos Óscar por su trabajo con David Fincher en “La red social”.

El resultado es una experiencia intensa, inquietante y profundamente contemporánea sobre el miedo, la responsabilidad y la ilusión de seguridad en un mundo al borde del colapso.

De qué trata la nueva producción de Netflix Embed - Una casa llena de dinamita | Tráiler oficial | Netflix España La historia parte de una premisa demoledora: Estados Unidos sufre un ataque nuclear, pero nadie sabe quién lo perpetró. A partir de ese punto, el guion de Noah Oppenheim propone una radiografía de cómo reaccionan distintos personajes ante el caos y la incertidumbre.

Dividida en tres partes y narrada en tiempo real, la película juega con la perspectiva del espectador, construyendo una tensión constante que no busca respuestas fáciles, sino reflexión. Lo interesante es que la producción se centra en los 20 minutos previos al posible impacto, un lapso en el que los líderes políticos y militares deben tomar decisiones que podrían alterar el destino del mundo

La película se apoya en un elenco de primer nivel, encabezado por Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Moses Ingram, Greta Lee y Jason Clarke. ¿Cuándo se podrá ver "Una casa llena de dinamita" en Netflix? La película recibió un aplauso de pie de 11 minutos tras su preestreno en el Festival de Cine de Venecia. Su estreno mundial será en Netflix el 24 de octubre, luego de un breve paso por algunas salas de cines a principio de mes.