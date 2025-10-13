El nuevo thriller de Netflix que está inspirado en un caso real de una desaparición sin resolver

Netflix vuelve a posicionarse entre las tendencias con una de sus más recientes incorporaciones : una película de misterio protagonizada por Keira Knightley que no tardó en captar la atención de los usuarios. El filme está basado en una historia real de una desaparición sin resolver.

“La mujer del camarote 10”, dura poco más de una hora y media y está dirigida por Simon Stone y basada en el best seller de Ruth Ware, combina suspenso, paranoia y un trasfondo que muchos aseguran tiene puntos en común con un inquietante caso real.

La historia sigue a Laura “Lo” Blacklock (Knightley), una periodista que, tras un episodio traumático, acepta cubrir el viaje inaugural de un lujoso yate con destino a Noruega. Pero lo que prometía ser una travesía de ensueño se convierte en una pesadilla cuando, una noche, escucha un forcejeo proveniente del camarote contiguo y ve a una mujer caer al mar. Al reportar lo sucedido, la tripulación insiste en que no falta nadie y que el camarote 10 nunca fue ocupado.

La protagonista, decidida a demostrar que lo que vio fue real, se embarca en una peligrosa búsqueda de la verdad mientras el resto del barco la tilda de paranoica. “A bordo de un yate de lujo, una periodista presencia lo que parece ser un asesinato. Sin embargo, nadie la cree, y su propia vida comienza a correr peligro” , adelanta la sinopsis oficial de la plataforma.

Más allá del suspenso que mantiene al espectador al borde del asiento, la película despertó un nuevo interés por un caso real que conmocionó al mundo: la desaparición de Amy Lynn Bradley.

Amy Lynn Bradley protagonizó una desaparición en un crucero hace más de 25 años. Amy Lynn Bradley protagonizó una desaparición en un crucero hace más de 25 años. gentileza

Amy tenía 23 años cuando desapareció el 24 de marzo de 1998 durante un crucero familiar por el Caribe, a bordo del Rhapsody of the Seas. Su padre fue la última persona que la vio, dormida en el balcón del camarote, alrededor de las 5:30 de la mañana. Media hora después, ya no estaba. A pesar de las intensas búsquedas del FBI y la Guardia Costera, nunca se encontró rastro alguno de la joven.

Las teorías sobre lo que ocurrió van desde un accidente en alta mar hasta un posible secuestro vinculado a redes de trata de personas. Y aunque "La mujer del camarote 10" no se presenta como una adaptación directa del caso, las coincidencias en el contexto y el tono del relato son suficientes para que muchos espectadores sientan que la realidad y la ficción se entrelazan una vez más.