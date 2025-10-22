22 de octubre de 2025 - 14:41

Humor conyugal, en el Teatro Plaza: Pablo Angeli vuelve a Mendoza con "Carmen y Osvaldo"

El popular humorista llega al teatro Plaza de Godoy Cruz este viernes. Cómo es la propuesta, que incluirá a su popular personaje Luly.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El reconocido actor y comediante Pablo Angeli vuelve a los escenarios mendocinos con un espectáculo imperdible: “Carmen y Osvaldo”, una propuesta de stand up que promete una noche de risas, situaciones cotidianas y una buena dosis de humor argentino. La cita será este viernes 24 de octubre a las 21, en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz (Colón 27).

Angeli, conocido por sus personajes en las redes sociales, despliega su carisma y su inconfundible talento para dar vida a Carmen y Osvaldo, un matrimonio tan entrañable como desopilante.

Con su característico estilo, el artista logra que el público se sienta parte de cada escena, reconociéndose en los enredos y pequeñas discusiones que marcan la vida de pareja. El show también cuenta con la participación especial de Luly, la hija de los protagonistas, que aporta una nueva dinámica a esta familia teatral tan particular.

Con una mezcla de humor fresco, observación aguda y un gran sentido del ritmo, Angeli transforma las situaciones más comunes —como las diferencias de gustos, los pequeños celos o las rutinas diarias— en una experiencia hilarante.

Las entradas generales tienen un valor de $30.000 y pueden adquirirse a través de Entradaweb.com.ar.

