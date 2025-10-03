Daniel Aye celebra cuatro décadas de humor con un show en el Teatro Quintanilla: "Me siento un privilegiado"

Daniel Aye promete un show de humor dinámico para celebrar 40 años de carrera. La cita será el sábado 4 de octubre en el Teatro Quintanilla ; habrá música, comedia , historias de cine, de familia y parejas. Antes de la presentación, recordó con Los Andes los momentos clave de su profesión y dejó un mensaje a las futuras generaciones.

El humorista prepara una gran noche de aniversario junto a algunos de los colegas con los que compartió escenario a lo largo de su recorrido. Entre los confirmados se encuentran Víctor Di Nasso, el Dúo Los Cumpas, Rodrigo Herrera, Aixa y Fede Henz . "Es un espectáculo multimedia: va a haber presencia de artistas locales y, con un hilo conductor bastante loco, van a ir apareciendo en la pantalla humoristas de Buenos Aires y Córdoba. Va a ser muy divertido, veloz, sin baches. La gente lo va a recibir bien porque un poquito de nostalgia también va a tener", agrega.

Aye es la definición de un artista con iniciativa. Tras 40 años de actividad ininterrumpida, hoy mantiene intacta la energía que lo lleva a generar nuevos proyectos con fin de llegar a la gente. Además del show que presentará el sábado, ya está trabajando en nuevos proyectos para el 2026. Mientras tanto, produce a otros artistas mendocinos, como Los Cumpas y el Tano Robles, y organiza eventos corporativos con artistas locales y de otras provincias.

"Yo creo que para vivir de esta profesión, sobre todo acá en Mendoza, siempre hay que tener ganas y, si no, sacarlas. Mi idea es actuar hasta el último día. Mi secreto siempre fue no parar de laburar, de generar proyectos y trabajar con artistas de todos lados", dijo y agregó que "El público mendocino es muy divertido, la pasa bien, quizás no se ría a carcajadas, pero es muy inteligente y exige que las cosas estén bien hechas".

En sus inicios, cuando entró a la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, siempre se pensó como un "actor serio", aunque rápidamente descubrió que su camino iba por el lado del humor. "Se dio espontáneamente, debido al histrionismo, a la cara y a lo que me gustaba hacer. Eso hizo todo más fácil porque, a través el humor y la comedia, pude expresar todo lo que sentía. Además pude conocer a grandes talentos, viajar y actuar en distintos lugares del país y de Latinoamérica, algo que quizás con otra actividad no hubiera sucedido", comentó.

Daniel Aye foto de prensa El artista celebrará 40 años de teatro y comedia el sábado en el Teatro Quintanilla con un espectáculo de humor, que incluye invitados especiales y otras sorpresas.

"Pude vivir de esta profesión durante 4 décadas que, en este país, no es poco. Me siento un privilegiado", sostuvo. Aye logró consolidarse rápidamente como un artista completo dedicado principalmente a la comedia, aunque también realizó algunas obras dramáticas.

Compartió escenarios con artistas locales como Jorge y Pocho Sosa, Los Cumpas, Hugo Varela, Gisela Campos y Aixa González, entre tantos otros. El artista, además, es el creador del Festival Las Heras Sonríe. Un espectáculo por el que, durante más de 15 años, los comediantes más importantes de Mendoza presentaron diversos estilos humorísticos como cuentos, imitaciones, monólogos, canciones y stand up.

"Lamentablemente el festival está en stand by. En los últimos años fue apoyado por el Instituto Nacional del Teatro -INT- y la situación está bastante difícil en la cultura. Yo lo tengo preparado, todo listo, pero sin el apoyo del INT o del Municipio no se puede realizar por la cantidad de artistas y todo lo que se necesita para armarlo", sostiene y agrega que "es una pena, después de 17 años de realización".

Durante 20 años integró el recordado dúo Stan y Lasky, junto a Fernando Ramírez, con quien recorrió importantes escenarios de toda Latinoamérica y sets televisivos, incluido el Festival de Viña del Mar. Con sus parodias de cine, de la farándula, la política y la vida real, lograron que el público estalle en carcajadas y que, todavía hoy, los recuerden con una sonrisa.

El regreso y despedida de Fernando Ramírez y Daniel Aye con su dupla de humor. Daniel Aye Fernando Ramirez interpretaron durante 20 años el dúo Stan y Lasky.

Esto les permitió trabajar en la televisión de Chile, Colombia y Venezuela; tres países en los que se ganaron el cariño y el reconocimiento del público. "Pude conocer a grandes humoristas y artistas internacionales, desde Alain Delon, Sonia Braga, Joaquín Sabina o Los Paralamas. Íbamos como invitados con una gran importancia, nos tenían mucho aprecio porque teníamos gran llegada. Fueron experiencias muy enriquecedoras porque también conocimos cómo se trabajaba en otros lugares", sostuvo.

También fue conductor y comediante de radio en emisoras como LVDiez, FM El Sol, Nihuil y Jornada. Esa experiencia le permitió hacer radioteatro y sketchs de humor con mayor contacto con su público, además de proyectarse a Buenos Aires. "Tuve la posibilidad de trabajar en Badía & Cia., de Juan Alberto Badía, donde conocí un montón de artistas argentinos. Igual que en el Teatro de Buenos Aires, donde trabajé con muchos humoristas importantísimos que en ese momento estaban en la cresta de la ola como Jorge Corona, Hugo Varela, José Luis Yoya, Chichi Loviales o Carlos Sánchez".

Influencias

Reflexionando sobre los artistas que realmente dejaron una huella en su profesión, mencionó a Ernesto Suárez y a Jorge Sosa. "No actué nunca con Ernesto Suárez, pero sí vi que era un gran armador, productor y generador de cosas artísticas. No sé si él lo sabe, pero ha sido un tipo que yo siempre he tratado de seguir", dijo, en cambio, "con Jorge Sosa sí laburamos mucho, me dejó mucho a nivel profesional y personal".

Pero Aye menciona también a Los Cumpas y a Fernando Ramírez, con quienes también compartió gran parte de estas 4 décadas de carrera. "Como digo siempre, esa fue mi gran virtud mi gran talento, juntarme con gente talentosa", afirmó.

Para él, en el humor está casi todo inventado. "La cuestión es cómo se hace, cómo se expresa, cómo se transmite. Yo siempre les digo a los chicos nuevos con los que trabajo, que muchos hacen stand up, que tienen que tener una personalidad propia, un estilo propio y meterle mucho laburo", sostuvo.

"Tienen que autogestionarse, generar su propio trabajo, tratar de empezar y una vez que estén afianzados en Mendoza, empezar a salir a distintas provincias y a Buenos Aires, para que se conozca el humor de Mendoza, que es muy bueno. Los artistas de Mendoza son muy talentosos, aunque muchas veces no se animan a salir de la provincia. Yo creo que hay que animarse, meterle para adelante pero por sobre todo laburo, autogestión y profesionalismo", reflexionó.

40... y Contando - Daniel Aye, Cuatro Décadas de Humor.

El aniversario se celebrará el sábado 4 de octubre a las 21.30 en el Teatro Quintanilla (subsuelo Plaza Independencia). Las entradas tienen un valor de $12000 y se pueden adquirir por EntradaWeb.