Benjamín Amadeo sorprendió en pleno show con una noticia hermosa e inesperada

El cantante, actor y compositor argentino Benjamín Amadeo vivió una noche inolvidable en el Teatro Gran Rex, donde no solo deslumbró a sus seguidores con su música, sino que además compartió una noticia muy especial: junto a su pareja, Martina, están esperando su segundo hijo, un bebé varón que llegará a mediados de marzo del próximo año.
La sorpresa se dio en medio de su show en el Gran Rex, cuando el cantante dio una pausa antes de continuar con la siguiente canción, para informarle al público su feliz noticia. Conmovido y sonriente, anunció que su familia volverá a crecer. "Esta canción es de ese amor infinito, profundo, que no conoce tiempo, que no conoce materia, que no conoce nada" , dijo el cantante. La ovación de sus fanáticos no tardó en llegar, generando un clima de emoción que convirtió el recital en un recuerdo único tanto para el artista como para sus seguidores.
La reacción de sus fans
Las redes sociales también se hicieron eco rápidamente. Varios sus oyentes compartieron videos y mensajes en plataformas como X e Instagram, donde expresaron su alegría y admiración por la manera íntima y sincera en que Amadeo comunicó la noticia.
Horas después, la noticia volvió a ser tema de conversación en el famoso streaming “Olga”, donde Benjamín Amadeo se mostró relajado y compartió más detalles sobre este momento personal. Allí reveló su alegría por la llegada del nuevo integrante de la familia, que se sumará a su hija Andes, nacida en enero de 2022, quien pronto se convertirá en hermana mayor. Durante el streaming, algunos de los integrantes se mostraron muy emocionados y contentos con la noticia. Recibió muestras de afecto no solo de los conductores, sino también de los espectadores que siguieron la transmisión en vivo. Los mensajes de cariño y felicitaciones inundaron el chat, reforzando la conexión especial que el artista mantiene con su público.
Un artista multifacético
Nacido en Buenos Aires en 1984, Benjamín Amadeo comenzó su carrera como actor en televisión y rápidamente ganó popularidad en ficciones comoCasi Ángeles, donde interpretó a Teo Gorki. Con el tiempo, decidió apostar por la música para convertirse en cantante y en 2016 lanzó su primer álbum solista, Vida Lejana. Desde entonces, no ha dejado de crecer en la escena musical argentina, destacándose por su estilo y letras personales.
En 2021 presentó su segundo disco, Quiromancia, con el que se consolidó como cantautor, realizando giras y presentaciones en importantes escenarios. Su versatilidad artística lo ha llevado a combinar su faceta musical con participaciones en cine y televisión, construyendo una carrera sólida y variada.
Hoy, con una vida personal plena y una trayectoria en ascenso, Benjamín Amadeo disfruta de un gran presente. La noticia de que será padre por segunda vez suma un capítulo más a su historia, celebrada tanto en los escenarios como en su vida familiar junto a su pareja Martina.