30 de septiembre de 2025 - 16:04

Oriana Sabatini y Paulo Dybala van a ser padres: así fue el emotivo anuncio en redes

La cantante y el campeón del mundo anunciaron que van a ser papás con un emotivo video que compartieron en conjunto en sus redes con sus millones de seguidores.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron la noticia más esperada: serán padres por primera vez. La cantante y el futbolista compartieron un emotivo video en redes sociales donde mostraron la ecografía de su bebé. Con ese gesto íntimo y familiar hicieron pública la llegada de su primer hijo, un anuncio que rápidamente se volvió tendencia.

Leé además

Paula Dybala y Oriana Sabatini esperan ser padres.

Paulo Dybala está buscando un hijo con Oriana Sabatini: "Esperamos que llegue"

Por Redacción Deportes
Así es la casa de Catherine Fulop y Ova Sabatini. No les falta nada. 

Así es la casa de Catherine Fulop y Ova Sabatini: lujosa, con gimnasio privado por dentro y diseño moderno

Por Agustín Zamora

Primer posteo de nosotros tres”, escribió Oriana en su cuenta de Instagram, acompañando el clip que en cuestión de minutos cosechó miles de “likes” y comentarios de felicitaciones de seguidores, amigos y colegas del espectáculo y del deporte. La publicación se convirtió en una verdadera explosión de mensajes que celebraron la nueva etapa que comienza para la pareja.

Las historias de Dybala y Oriana Sabatini para anunciar el embarazo

La noticia cierra meses de especulaciones y rumores que tanto Dybala como Sabatini habían desmentido en más de una oportunidad. Esta vez, la confirmación llegó de la manera más directa y emotiva, a través de sus propias redes sociales y con la complicidad de sus seguidores, que celebraron la revelación como si se tratara de un logro compartido.

Dybala

El embarazo también significa una enorme alegría para Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes se convertirán en abuelos por primera vez. La actriz venezolana y el empresario ya recibieron la noticia con emoción, acompañando a su hija en este nuevo capítulo de su vida.

Oriana Sabatini

Entre ellas, compartieron una ilustración de Danny Phantom, el personaje animado con el que muchos usuarios suelen comparar al jugador, y también una imagen de Oriana con panza de embarazada junto a una cuna, en clara alusión al futuro que se aproxima.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala
WhatsApp Image 2025-09-30 at 15.48.22
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Benjamín Amadeo anuncia que será padre por segunda vez

Benjamín Amadeo sorprendió en pleno show con una noticia hermosa e inesperada

Por Redacción Espectáculos
nunca me visto para encajar: wanda nara enfrento las criticas por su vestido a lunares, panuelo y anteojos

"Nunca me visto para encajar": Wanda Nara enfrentó las críticas por su vestido a lunares, pañuelo y anteojos

Por Redacción Espectáculos
quien va a ser el proximo presidente argentino en 10 anos: la curiosa prediccion de mario pergolini

Quién va a ser el próximo presidente argentino en 10 años: la curiosa predicción de Mario Pergolini

Por Redacción Espectáculos
Aitana se tomó una selfie con el rey Felipe y bromeó en redes sociales.

Aitana confesó que hay detrás de la selfie que le pidió al rey Felipe: "Sí, lo admito"

Por Agustín Zamora