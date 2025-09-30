Oriana Sabatini y Paulo Dybala van a ser padres: así fue el emotivo anuncio en redes

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron la noticia más esperada: serán padres por primera vez. La cantante y el futbolista compartieron un emotivo video en redes sociales donde mostraron la ecografía de su bebé. Con ese gesto íntimo y familiar hicieron pública la llegada de su primer hijo, un anuncio que rápidamente se volvió tendencia.
“Primer posteo de nosotros tres”, escribió Oriana en su cuenta de Instagram, acompañando el clip que en cuestión de minutos cosechó miles de “likes” y comentarios de felicitaciones de seguidores, amigos y colegas del espectáculo y del deporte. La publicación se convirtió en una verdadera explosión de mensajes que celebraron la nueva etapa que comienza para la pareja.
Las historias de Dybala y Oriana Sabatini para anunciar el embarazo
La noticia cierra meses de especulaciones y rumores que tanto Dybala como Sabatini habían desmentido en más de una oportunidad. Esta vez, la confirmación llegó de la manera más directa y emotiva, a través de sus propias redes sociales y con la complicidad de sus seguidores, que celebraron la revelación como si se tratara de un logro compartido.
El embarazo también significa una enorme alegría para Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes se convertirán en abuelos por primera vez. La actriz venezolana y el empresario ya recibieron la noticia con emoción, acompañando a su hija en este nuevo capítulo de su vida.
Entre ellas, compartieron una ilustración de Danny Phantom, el personaje animado con el que muchos usuarios suelen comparar al jugador, y también una imagen de Oriana con panza de embarazada junto a una cuna, en clara alusión al futuro que se aproxima.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala
