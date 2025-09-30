Oriana Sabatini y Paulo Dybala van a ser padres: así fue el emotivo anuncio en redes

La cantante y el campeón del mundo anunciaron que van a ser papás con un emotivo video que compartieron en conjunto en sus redes con sus millones de seguidores.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron la noticia más esperada: serán padres por primera vez. La cantante y el futbolista compartieron un emotivo video en redes sociales donde mostraron la ecografía de su bebé. Con ese gesto íntimo y familiar hicieron pública la llegada de su primer hijo, un anuncio que rápidamente se volvió tendencia.

“Primer posteo de nosotros tres”, escribió Oriana en su cuenta de Instagram, acompañando el clip que en cuestión de minutos cosechó miles de “likes” y comentarios de felicitaciones de seguidores, amigos y colegas del espectáculo y del deporte. La publicación se convirtió en una verdadera explosión de mensajes que celebraron la nueva etapa que comienza para la pareja.

Las historias de Dybala y Oriana Sabatini para anunciar el embarazo La noticia cierra meses de especulaciones y rumores que tanto Dybala como Sabatini habían desmentido en más de una oportunidad. Esta vez, la confirmación llegó de la manera más directa y emotiva, a través de sus propias redes sociales y con la complicidad de sus seguidores, que celebraron la revelación como si se tratara de un logro compartido.

Dybala El embarazo también significa una enorme alegría para Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes se convertirán en abuelos por primera vez. La actriz venezolana y el empresario ya recibieron la noticia con emoción, acompañando a su hija en este nuevo capítulo de su vida.