20 de agosto de 2025 - 10:10

Oriana Sabatini dio detalles del casamiento de Tini y Rodrigo de Paul: ¿ya hay fecha?

La cantante está en Argentina y no esquivó los flashes para hablar de sus proyectos y la relación de sus amigos.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

"Normalmente vengo por trabajo y esta vuelta volví para enfocarme en terminar mi novela, estar en casa trabajando, ver amigas y estar con la familia", dijo la cantante en una nota con el programa LAM (América Tv).

Oriana Sabatini habló del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

En cuanto a la propuesta para ser una de las famosas de la nueva edición de MasterChef (Telefe), la esposa de Dybala explicó por qué no aceptó el ofrecimiento. "Me lo propusieron, me encantaría pero el problema mío es que son un montón de meses y si lo hago es a todo o nada para llegar a la final. Es mucho tiempo y justo este año tengo cosas organizadas hasta principios del año que viene", narró.

En cuanto a los planes de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Oriana expresó: “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz. Estoy feliz por el casamiento de Tini y De Paul. Cada vez que me invitan a un casamiento soy feliz porque amo los casamientos, comer y bailar”.

Oriana Sabatini ya está pensando en regalos para Tini y Rodrigo de Paul

“Cada vez que me invitan a un casamiento yo feliz de la vida porque amo comer y bailar en los casamientos", agregó entre risas. Y comentó qué piensa regalarles: "A veces, a los amigos que más te importan, es lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje o un detalle, como la bata con la que se despierten el día de su casamiento, algo para que te tengan presente”.

Cabe recordar que Tini y de Paul fueron uno de los tantos invitados a la boda de Oriana y Paulo Dybala en julio de 2024 en una estancia de Exaltación de la Cruz y allí se volvieron a ver tras la separación.

Hace poco, la cantante y el futbolista del Inter Miami volvieron a darse una nueva oportunidad en el amor y se comprometieron en un viaje a Marruecos y trascendió que ya están en la etapa de los detalles organizativos del casamiento.

