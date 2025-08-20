Oriana Sabatini dio detalles del casamiento de Tini y Rodrigo de Paul: ¿ya hay fecha?

La cantante está en Argentina y no esquivó los flashes para hablar de sus proyectos y la relación de sus amigos.

Oriana Sabatini se encuentra en la Argentina y se refirió al casamiento de sus amigos Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Además, explicó por qué rechazó la propuesta para sumarse a MasterChef y dejó en claro qué piensa ante las constantes consultas sobre una futura maternidad con su marido Paulo Dybala.

"Normalmente vengo por trabajo y esta vuelta volví para enfocarme en terminar mi novela, estar en casa trabajando, ver amigas y estar con la familia", dijo la cantante en una nota con el programa LAM (América Tv).

Oriana Sabatini Oriana Sabatini habló del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Web En cuanto a la propuesta para ser una de las famosas de la nueva edición de MasterChef (Telefe), la esposa de Dybala explicó por qué no aceptó el ofrecimiento. "Me lo propusieron, me encantaría pero el problema mío es que son un montón de meses y si lo hago es a todo o nada para llegar a la final. Es mucho tiempo y justo este año tengo cosas organizadas hasta principios del año que viene", narró.

En cuanto a los planes de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Oriana expresó: “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz. Estoy feliz por el casamiento de Tini y De Paul. Cada vez que me invitan a un casamiento soy feliz porque amo los casamientos, comer y bailar”.

Oriana Sabatini ya está pensando en regalos para Tini y Rodrigo de Paul "Cada vez que me invitan a un casamiento yo feliz de la vida porque amo comer y bailar en los casamientos", agregó entre risas. Y comentó qué piensa regalarles: "A veces, a los amigos que más te importan, es lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje o un detalle, como la bata con la que se despierten el día de su casamiento, algo para que te tengan presente".