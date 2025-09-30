Fue contra todos: Verónica Lozano criticó a Telefe y Susana Giménez tras perder en los Martín Fierro 2025

La conductora no logró ganar en la categoría de Mejor conductora. Su reacción generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo.

Verónica Lozano se quedó sin estatuillas en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025. La conductora no logró imponerse en la categoría Mejor conductora, ni tampoco su programa Cortá por Lozano consiguió el premio a Mejor magazine, lo que derivó en una explosiva reacción en vivo, marcada por la ironía y el sarcasmo.

Las palabras de Verónica Lozano “Se nota, chicos, ¡y mucho!”, lanzó Lozano, visiblemente molesta, al referirse a las decisiones de APTRA. Según contó, recibió mensajes de miembros de la entidad que cuestionaban la transparencia del proceso: “Tengo muchos mensajes de miembros de Aptra que están por reunirse y decir ‘Para qué votamos si después hacen lo que quieren’”. Incluso, en su mesa de debate, se sugirió la necesidad de auditar los votos de los periodistas asociados.

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2025 (2) Kennys Palacios, presente en la emisión, fue más allá y planteó dudas sobre la organización del evento: “Hay que averiguar quién vende las mesas en Aptra, es muy raro cómo estaban armadas”. Lozano coincidió y agregó: “Lo que me indignó fueron cosas muy obvias. Muchos dicen ‘yo no lo voté’ entre ellos. Muchas injusticias. Roccasalvo estaba indignada”. Vicky Xipolitakis, también en el panel, reforzó la idea: “Creo que es la primera vez que de un Martín Fierro se van todos indignados”.

Embed VERÓNICA LOZANO INDIGNADA CON LOS MARTÍN FIERRO



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/K0G5QaWRJ2 — América TV (@AmericaTV) September 30, 2025 Su crítica a las categorías Lozano además cuestionó el criterio de las categorías en las que se enfrentó a figuras de gran peso mediático. “Hay que diferenciar lo que son los programas diarios de los semanales”, señaló en clara referencia a Bake Off, conducido por Wanda Nara, y a los 12 especiales de Susana Giménez en 2024. Y apuntó directamente contra la diva: “¡Susana! La quiero, pero ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!”.