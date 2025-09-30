30 de septiembre de 2025 - 22:09

Fue contra todos: Verónica Lozano criticó a Telefe y Susana Giménez tras perder en los Martín Fierro 2025

La conductora no logró ganar en la categoría de Mejor conductora. Su reacción generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo.

Efecto cuarentena: por qué Verónica Lozano dejó de fumar marihuana
Efecto cuarentena: por qué Verónica Lozano dejó de fumar marihuana

Foto:

Por Redacción Espectáculos

Leé además

El dolor de Verónica Lozano por la pérdida de su mejor amiga

"Se rompe un código": Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano tras no invitarla a su programa

Por Redacción Espectáculos
asi fue la previa de los martin fierro 2025: susana gimenez, pampita, wanda nara y la confesion de evangelina anderson

Así fue la previa de los Martín Fierro 2025: Susana Giménez, Pampita, Wanda Nara y la confesión de Evangelina Anderson

Por Redacción

Las palabras de Verónica Lozano

Se nota, chicos, ¡y mucho!”, lanzó Lozano, visiblemente molesta, al referirse a las decisiones de APTRA. Según contó, recibió mensajes de miembros de la entidad que cuestionaban la transparencia del proceso: “Tengo muchos mensajes de miembros de Aptra que están por reunirse y decir ‘Para qué votamos si después hacen lo que quieren’”. Incluso, en su mesa de debate, se sugirió la necesidad de auditar los votos de los periodistas asociados.

Quién ganó el Martín Fierro de Oro 2025 (2)

Kennys Palacios, presente en la emisión, fue más allá y planteó dudas sobre la organización del evento: “Hay que averiguar quién vende las mesas en Aptra, es muy raro cómo estaban armadas”. Lozano coincidió y agregó: “Lo que me indignó fueron cosas muy obvias. Muchos dicen ‘yo no lo voté’ entre ellos. Muchas injusticias. Roccasalvo estaba indignada”. Vicky Xipolitakis, también en el panel, reforzó la idea: “Creo que es la primera vez que de un Martín Fierro se van todos indignados”.

Embed

Su crítica a las categorías

Lozano además cuestionó el criterio de las categorías en las que se enfrentó a figuras de gran peso mediático. “Hay que diferenciar lo que son los programas diarios de los semanales”, señaló en clara referencia a Bake Off, conducido por Wanda Nara, y a los 12 especiales de Susana Giménez en 2024. Y apuntó directamente contra la diva: “¡Susana! La quiero, pero ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!”.

Consultada sobre quiénes merecían la estatuilla, Lozano no dudó: mencionó a Carmen Barbieri y a Pamela David como las conductoras que, a su criterio, deberían haber sido reconocidas en lugar de Susana Giménez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el blooper de susana gimenez al nombrar a luck ra en su discurso en los martin fierro 2025

El blooper de Susana Giménez al nombrar a Luck Ra en su discurso en los Martín Fierro 2025

Por Redacción Espectáculos
Nicole Kidman se separó de Keith Urban.

Nicole Kidman le pidió el divorcio a Keith Urban, tras casi 20 años de casados

Por Redacción Espectáculos
thiago medina abrio los ojos: el emotivo mensaje de camilota en television

Thiago Medina abrió los ojos: el emotivo mensaje de Camilota en televisión

Por Redacción Espectáculos
Tras agotar cuatro funciones en pocas horas, Soda Stereo anunció una quinta fecha de su espectáculo “Ecos” en el Movistar Arena.

Tras agotar 4 shows, Soda Stereo anunció una quinta fecha de "Ecos": cómo y dónde comprar entradas

Por Redacción Espectáculos