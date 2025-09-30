Furia total: Robertito Funes no se guardó nada y criticó a APTRA luego de los Martín Fierro

La entrega de los Premios Martín Fierro 2025 de la televisión, celebrada el lunes por la noche en el Hotel Hilton y coronada con el Oro para Santiago del Moro, dejó repercusiones de todo tipo. Uno de los más críticos fue Roberto Funes Ugarte, quien calificó la ceremonia con dureza y no ocultó su disconformidad.

La crítica de Robertito Funes “Fue un mamarracho, un espanto todo. No estoy enojado, estoy embolado”, lanzó el cronista, que en los últimos días había sido noticia por la agresión sufrida en una marcha en el Congreso tras el triple crimen de Brenda, Morena y Lara.

Embed - "TIENEN QUE REJUVENECER A APTRA", la furia de Robertito Funes Ugarte con los Martín Fierro 2025 Su principal enojo estuvo dirigido a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y, en particular, al armado de las ternas. “No sé qué hizo la gente de APTRA. Mi enojo es con las ternas, estaban mal diagramadas, todas mezcladas, no sé, es mi opinión. Todo fue raro. La próxima tendrían que hacerlas equitativas”, reclamó. De todas formas, aclaró: “Igualmente, fue una fiesta divina, la pasamos bien”.

Su propuesta de renovación En diálogo con Puro Show (El Trece), Funes Ugarte fue más allá y sugirió que el organismo necesita una renovación interna. “Tienen que rejuvenecer APTRA, tiene que ingresar gente nueva… Pilar Smith sería muy buena acompañando a Luis Ventura. Luis es muy bueno, hace bien su trabajo, pero creo que estaría mejor que sean dos, que compartan la presidencia”, propuso.

El cronista también expresó su malestar por la falta de reconocimiento al equipo de A la Barbarossa, ciclo en el que participa diariamente. “Georgina no estuvo nominada, el programa no ganó. Pía Shaw que es fabulosa tampoco, cualquier cosa votó la gente de APTRA”, señaló, visiblemente molesto.