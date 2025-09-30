30 de septiembre de 2025 - 22:05

Nicole Kidman le pidió el divorcio a Keith Urban, tras casi 20 años de casados

La actriz ya presentó los papeles legales mientras el cantante continúa su gira mundial. Hay rumores de que él tendría una relación oculta.

Nicole Kidman se separó de Keith Urban.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Nicole Kidman le solicitó el divorcio a Keith Urban, poniendo fin a su matrimonio de casi 20 años. La actriz realizó la presentación ante el Tribunal de Tennessee el martes, alegando que habían diferencias irreconciliables en su matrimonio.

Cabe recordar que Kidman y el cantante se casaron en junio de 2006. La pareja tiene dos hijos, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, con residencia principalmente en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Medios locales confirmaron la separación de la pareja. Ambos no conviven desde el verano, pero Kidman no quería separarse, de acuerdo al reporte de TMZ. Ahora su cambio de parecer repercute en los medios de espectáculos estadounidenses.

Kidman y Urban, casi dos décadas juntos

La pareja es sinónimo de máximos honores, debido a la cantidad de nominaciones que han recibido en sus respectivas industrias. A lo largo de los años, se han apoyado y animado mutuamente, apareciendo juntos habitualmente en entregas de premios y estrenos de Hollywood.

Meses después de su boda, Urban ingresó en rehabilitación por adicción a las drogas y al alcohol. Tanto él como Kidman han dicho que su lucha contra la adicción fortaleció su vínculo.

"Miro hacia atrás ahora y me doy cuenta de que Nic me ha enseñado mucho, ha aportado mucho a mi vida y me abrió los ojos de muchas maneras", había manifestado ante la prensa Urban. "(Este es) el mejor lugar en el que he estado".

Sobre la historia reciente, la pareja fue vista junta durante el verano de junio viendo un partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nashville. También aparecieron juntos en mayo cuando Urban fue honrado en los Premios de la Academia de Música Country con el Premio ACM Triple Crown. En aquel momento, ambos fueron fotografiados en sus asientos besándose y tomados de la mano.

