Telefe tiene nuevo dueño: cuál es el grupo empresario que se quedó con la cadena de televisión

Tras meses de negociaciones, se cerró la operación y ahora inicia una etapa de traspaso accionario.

Paramount vendió Telefe.

Un grupo local, que lidera el empresario rosarino Gustavo Scaglione, compró Telefe. Con la venta ya concretada, ahora se inicia una etapa de traspaso accionario de parte del holding norteamericano Paramount, que llevara algunas semanas hasta que se firme la operación.

En el marco de la entrega de los premios Martin Fierro (ayer), la transacción fue noticia en los demás medios argentinos. Siguiendo el informe de IP, a la operación es probable que se sumen otros hombres de negocios locales, como podría ser José Luis Manzano.

Cabe recordar que la salida de este holding del mercado local se aceleró desde que, a mediados del año pasado, la productora norteamericana SkyDance Media llegó a un acuerdo para avanzar en una fusión con Paramount a nivel global.

Telefe en venta

Meses atrás, los dueños norteamericanos de Telefe comenzaron con el proceso para desprenderse del canal local, En su transmisión, el canal llega al 95% de los hogares en Argentina y en sus estudios producen más de 3.000 horas de contenido de video en español al año, que se distribuyen en ocho canales regionales.

Además, Telefe produce siete de los 10 programas más vistos que se transmiten en el ámbito local; gestiona un catálogo de más de 33.000 horas de contenidos y cuenta con un canal internacional, Telefe Internacional, que llega a 17 millones de abonados en 17 países.

En ese contexto, Paramount debía definir antes de que finalice este 2025 a quién le cede este paquete de activos locales en el que se encuentra el canal de mayor audiencia de la Argentina. Frente a ese escenario, surgieron varios interesados a quedarse con el canal, pero que finalmente quedaron en el camino.

Ahora todo quedó en manos de un grupo local.

