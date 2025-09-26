26 de septiembre de 2025 - 20:46

Rompió el silencio: Milett Figueroa dio detalles de su separación con Marcelo Tinelli

La modelo peruana aclaró que la decisión fue mutua. El conductor también habló en Carnaval Stream para comentar la situación.

Redacción Espectáculos

Marcelo Tinelli utilizó su programa de streaming Estamos de Paso, emitido por la plataforma Carnaval, para confirmar lo que durante semanas se venía especulando: el fin de su relación con la modelo peruana Milett Figueroa. El anuncio, realizado después de dos años de pareja, llegó en un contexto de rumores de crisis, dificultades derivadas de la distancia y presiones mediáticas.

Las palabras de Millet Figueroa

Milett, tras la repercusión del comunicado de Tinelli, decidió expresarse de manera breve y directa. La actriz eligió hablar únicamente con Karina Iavícoli, panelista de Intrusos (América TV), quien leyó al aire su declaración: “Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La decisión fue mutua”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de la existencia de terceros, Figueroa evitó responder de manera concreta. Iavícoli señaló al respecto: “Le pregunté tres veces si hubo terceros en discordia y no me lo contestó, evitó la respuesta todo el tiempo”.

En paralelo, Paula Varela, también integrante del panel, explicó que la ruptura se había decidido el martes por la tarde, en una conversación privada que ambos mantuvieron antes del anuncio público. Fuentes cercanas a la pareja describieron la situación como resultado de “desgaste y proyectos personales”.

Los detalles que dio Marcelo Tinelli

Horas más tarde, Tinelli amplió sus palabras frente a las cámaras de Los Profesionales de siempre (El Nueve), donde se mostró honesto y emotivo: “Sí, nos separamos, sí, sí, la verdad que nos separamos”. Al referirse a su estado de ánimo, expresó: “Yo bien, la verdad que bien. Triste, triste, no es un momento lindo. Estoy bien por un lado y por el otro lado, estoy triste porque fueron dos años hermosos de relación”.

El conductor remarcó que la decisión se tomó ese mismo día y no antes, como especulaban algunos medios: “Fue el de hoy. La vi la historia, yo se le agradecí hoy. He hablado también con ella hoy, pero bueno las cosas pasan así y es mejor decirlo yo en mi programa, no estar alargando algo, diciendo algo como un comunicado que me parecía algo frío”.

Los motivos de la ruptura

Tinelli también hizo referencia a los motivos de la ruptura y dejó claro que no se trató de una sola causa: “Son varios, varios motivos. Varios motivos no hay un motivo especial ni nada que se haya ido el amor. Hay cosas que se terminan y que me parece que tienen que ver con diferentes miradas en cuanto a diferentes cosas de la vida”.

Sobre la posibilidad de que todavía exista amor entre ellos, reflexionó con cierta ambigüedad: “Qué sé yo, creo que por ahí sigue estando, pero por ahí de otra manera. Decir eso es muy duro cuando hasta ayer estábamos bien”.

