Rumores de reconciliación: El Polaco y Barby Silenzi habrían vuelto a estar juntos

La historia sentimental entre El Polaco y Barby Silenzi se inició en 2016 , atravesó momentos de gran exposición mediática, el nacimiento de su hija Abril y una sucesión de crisis y reconciliaciones que mantuvieron en vilo a sus seguidores. A mediados de este año, ambos confirmaron una separación que en sus declaraciones sonó definitiva .

Sin embargo, en los últimos días surgieron gestos e imágenes que reavivaron las dudas sobre si el capítulo entre ellos realmente está cerrado.

El jueves por la noche compartieron una cena en un restaurante , un encuentro que no pasó inadvertido porque ambos decidieron mostrarlo en sus historias de Instagram . En la primera foto se los ve junto a Abril, su hija en común, y Elena, hija de Silenzi con Francisco Delgado. La escena, que los muestra riendo y en un clima relajado, podría leerse como un simple encuentro familiar, aunque los gestos de complicidad entre ellos despertaron sospechas de algo más.

La segunda postal de la velada alimentó aún más las especulaciones . Sentados juntos en un sofá rojo, con decoración de estilo oriental de fondo, El Polaco posó con su característico desenfado mientras Barby apoyaba su mano sobre el muslo del cantante.

La sonrisa de ambos, sumada a la cercanía física, generó una ola de comentarios en redes sociales . Muchos usuarios celebraron la posibilidad de un regreso amoroso, mientras otros destacaron la madurez de la expareja para compartir momentos en familia.

image La historia de Barby Silenzi y El Polaco.

El video de Barby Silenzi en redes sociales

Las pistas sobre una posible reconciliación no comenzaron en la cena, sino días atrás, cuando Silenzi publicó un breve video en sus redes sociales. En la grabación, que parecía destinada a mostrar su manicura, se la veía en el asiento del acompañante de un automóvil tomando mate.

El detalle que encendió las alarmas fue la frase “Mis uñitas y mi copiloto”, acompañada por un emoji tapándose la boca y un corazón rojo. En un instante fugaz, la cámara captó a El Polaco conduciendo, sin mirar al lente. Ese detalle fue suficiente para que los seguidores interpretaran la escena como una confirmación implícita de reencuentro.

Pese a la circulación de imágenes y mensajes cargados de gestos sugestivos, ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación. Hasta ahora, tanto El Polaco como Barby Silenzi han optad o por dejar que la especulación fluya sin desmentidos ni ratificaciones, manteniendo la incertidumbre sobre el rumbo de su relación.