Lo internaron de urgencia: el complicado estado de salud de El Polaco

El artista debió someterse a la internación debido a una infección. El hecho generó una gran repercusión en redes sociales.

Este jueves, Pilar Smith confirmó que El Polaco no podría acompañar a su hija Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita, en el esperado viaje de egresados. El motivo fue una infección que lo obligó a permanecer internado de urgencia y que, en un principio, se interpretó erróneamente como un problema en el glúteo.

La noticia se viralizó rápidamente y hasta generó burlas en redes sociales, situación que lo llevó a aclarar públicamente su estado de salud.

El Polaco recibió la ciudadanía polaca El Polaco debió ser internado de urgencia. El estado de salud de El Polaco Desde la clínica, el cantante grabó un video donde explicó que padece una infección urinaria. “Si Dios quiere mañana o pasado me voy. Estoy mejor, les mando un beso”, dijo con un tono optimista, al tiempo que mostró que está acompañado de su madre en este proceso.

Además, aprovechó para anunciar la creación de un nuevo canal de TikTok, donde planea compartir contenidos con sus seguidores. Si la evolución médica es favorable, podría trasladarse a Bariloche para sumarse a la experiencia de su primogénita, que celebra el cierre de la secundaria con una de las aventuras más esperadas por los adolescentes.

El Polaco El Polaco viajará con su hija a Bariloche. Web Su relación pasada con Silvina Luna En medio de su internación, una foto que publicó junto a su ex volvió a despertar recuerdos de una de las relaciones más mediáticas de su vida: la que mantuvo con Silvina Luna. Ambos vivieron una intensa historia de amor, con planes de boda y proyectos de familia que quedaron truncos cuando apareció otra mujer en el camino.