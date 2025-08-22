22 de agosto de 2025 - 21:02

Lo internaron de urgencia: el complicado estado de salud de El Polaco

El artista debió someterse a la internación debido a una infección. El hecho generó una gran repercusión en redes sociales.

La noticia se viralizó rápidamente y hasta generó burlas en redes sociales, situación que lo llevó a aclarar públicamente su estado de salud.

El Polaco recibió la ciudadanía polaca
El Polaco debió ser internado de urgencia.

El estado de salud de El Polaco

Desde la clínica, el cantante grabó un video donde explicó que padece una infección urinaria. “Si Dios quiere mañana o pasado me voy. Estoy mejor, les mando un beso”, dijo con un tono optimista, al tiempo que mostró que está acompañado de su madre en este proceso.

Además, aprovechó para anunciar la creación de un nuevo canal de TikTok, donde planea compartir contenidos con sus seguidores. Si la evolución médica es favorable, podría trasladarse a Bariloche para sumarse a la experiencia de su primogénita, que celebra el cierre de la secundaria con una de las aventuras más esperadas por los adolescentes.

Su relación pasada con Silvina Luna

En medio de su internación, una foto que publicó junto a su ex volvió a despertar recuerdos de una de las relaciones más mediáticas de su vida: la que mantuvo con Silvina Luna. Ambos vivieron una intensa historia de amor, con planes de boda y proyectos de familia que quedaron truncos cuando apareció otra mujer en el camino.

Según relató Ximena Capristo, íntima amiga de la ex Gran Hermano, la tercera en discordia fue Barby Silenzi. “Barby lo volvía loco al Polaco. Todo el tiempo le mandaba mensajes. Estaba enamorada de él y lo siguió a muerte”, aseguró, revelando cómo la bailarina buscó acercarse al artista con quien luego tuvo una hija.

Capristo también recordó el consejo que le dio a Luna en ese momento: “Yo desde el primer momento le advertí que él no era para ella. Ella fue leal y él un salvaje. La lastimó, le costó muchísimo salir de ahí”. Pese a los intentos de Silvina por perdonar, la herida nunca cicatrizó del todo. “Me superó la situación, estoy desilusionada”, había admitido la modelo en una entrevista, reflejando el dolor que atravesó tras la traición.

