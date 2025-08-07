Las fotos de Gianinna Maradona y El Polaco que alimentan los rumores de romance: "A los besos"

La hija de Diego Maradona y el cantante subieron fotos a sus redes sociales y los fans no dejaron pasar la oportunidad de relacionarnos de inmediato.

La farándula argentina vuelve a encenderse con la posible chispa de un romance entre Gianinna Maradona y El Polaco. Las imágenes que ambos compartieron en sus redes sociales, provenientes de una reciente noche de esta en un boliche, han reavivado los viejos rumores de romance entre ellos. Lo que parecía un simple encuentro entre amigos no pasó desapercibido

Las redes sociales explotaron ante las fotos de la hija de Diego Maradona y el cantante de cumbia juntos en un conocido boliche donde se escucha cumbia y volvieron a encender los rumores de un posible vínculo más allá de la amistad.

Si bien ninguno de los dos confirmo un romance, en Puro Show aseguraron que los “amigos” estuvieron toda la noche a los besos, pero evitando ser vistos.

Embed - ¡INFRAGANTI! GIANINNA MARADONA Y EL POLACO, A PURO CHAPE EN UN BOLICHE EL FINDE, confirmó Pochi “Ahora mis fuentes, lo que me contaron, es que se los habría visto a los chapes limpios y que él la miraba con cara de amor. Ella estaba con anteojos, había seguridad al lado de ellos y un amigo que los tapaba como para que no se los pudiera ver bien. El lobo pierde el pelo, pero no las mañas!”, reveló Pochi de Gossipeame.

Sin embargo, otra versión indicaría que El Polaco regreso con Barby Silenzi luego de que los vieron juntos en la fiesta de cumpleaños de la hija mayor del artista. Inclusive, el mismo subió una foto besandole el cuello a su ex en sus historias de Instagram.